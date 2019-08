Nueva etapa. Gustavo Giaccagli (a la derecha), presidente electo, recibió la felicitación de Sergio Saffe, actual vice. Se viene una nueva etapa en el Foro, ya que ambos pertenecen al mismo espacio.



La lista que impulsó la Agrupación de Abogados Justicialistas ganó ayer la pulseada en el Foro y logró ubicar al nuevo presidente, Gustavo Giaccagli, quien consiguió 513 votos. No sólo eso sino que el espacio también se quedó con los dos cargos de directores en juego, por lo que conquistó el dominio total de la entidad, debido a que ya contaba con el vice y los tres restantes miembros del Directorio. En segundo lugar se posicionó Roque Marún, de Foro Independiente, grupo que hace dos años había colocado a Marcelo Arancibia en la cúpula de la institución. Además de apuntarle a los profesionales litigantes, el sector contó con el apoyo de abogados cercanos al ex frente Cambiemos, pero no fue suficiente, ya que se alzó con 384 sufragios. En tercer y cuarto lugar terminaron Marianela López y Claudia Quintana respectivamente.

Se trata de la tercera victoria consecutiva de la agrupación peronista, ya que había triunfado en las elecciones de vicepresidente y en las de los dos representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de armar las ternas de magistrados. El triunfo marcará una nueva etapa en la entidad que tiene su cuota de poder, ya que representa la voz de los profesionales ante decisiones que tome la Corte de Justicia y los otros poderes del Estado. La convivencia entre el presidente Arancibia y el vice Sergio Saffe, de sectores contrapuestos, había sido sumamente tumultuosa. Este último seguirá en el puesto hasta el año que viene y, desde el 5 de septiembre, la máxima autoridad será de su mismo espacio. Tras el triunfo, Giaccagli rozó con sus declaraciones la conflictiva relación entre las autoridades y dijo que se terminó la grieta. "Tenemos que dejar el compartimento estanco en el cual estamos. Los abogados quieren una apertura hacia las instituciones que forman parte de la comunidad sanjuanina", resaltó.

El ganador, abogado del gremio UPCN y que dijo que no tiene afiliación partidaria, obtuvo el 43,35 por ciento de los votos. Por su parte, Marún, de origen radical y exfuncionario de la gestión provincial de la Alianza, cosechó el 32,45 por ciento. Ambos competían con las principales agrupaciones del Foro, pero también dieron pelea la expresidente López y la peronista Quintana. La primera de las mujeres sacó 153 votos (el 13 por ciento) y su caudal afectó el rendimiento de la Agrupación Foro Independiente al quitarle adhesiones. López había jugado en ese espacio en el comicio por los lugares en el Consejo de la Magistratura, por lo que la decisión de ir por su cuenta en esta contienda dividió votos. La extitular de la entidad intentó mostrarse como una línea intermedia frente a los dos grandes sectores, aunque recibió acusaciones del propio Marún de que su candidatura estuvo fogoneada por el peronismo para lograr la fragmentación del espacio rival. López había negado de plano tal jugada.

Y la lista de Quintana cosechó 119 votos (el 10 por ciento). La mujer, militante peronista y abogada de Asesoría Letrada, también captó adhesiones de simpatizantes justicialistas, pero en mucho menor medida. Según fuentes calificadas, tuvo el respaldo de profesionales del municipio de Rawson, que conduce Juan Carlos Gioja. De hecho, muchos la tildaron de giojista.