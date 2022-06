El intendente de Rawson, Rubén García, había señalado que tiene una imagen positiva del 48 por ciento y ayer reconoció que su intención de voto "está un poco menor", pero que "estamos ahí" junto a tres y cuatro figuras del peronismo en lo que va a ser la disputa por el departamento en 2023. Ante las repreguntas, evitó mencionar si se encuentra por debajo o por arriba de sus eventuales rivales, a los que tampoco quiso identificar. Si no le diesen los números, se le consultó si relegaría su candidatura, a lo que el jefe comunal respondió que "habría que negociar con los distintos actores del justicialismo". A su vez, reconoció que "hay un distanciamiento con el giojismo por diferentes convicciones" y que "no he jugado para alimentar una desconfianza con el uñaquismo". Inclusive, resaltó que apoyará el posible proyecto re reeleccionista de Sergio Uñac 2023.

García lanzó las definiciones en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento. El intendente conduce el departamento con mayor cantidad de electores y un bastión del PJ, en el que ha tenido una fuerte presencia del giojismo durante ocho años. De hecho, el jefe comunal llegó de la mano de la gestión de Juan Carlos Gioja. Su gobierno ha sido blanco de críticas de vecinos por las falencias en la prestación de servicios como la recolección de residuos. Encima, los cuestionamientos no sólo han salido de parte de los rawsinos, sino también de dirigentes del frente oficialista, como el defensor del Pueblo Pablo García Nieto recientemente y Carlos Munisaga, secretario de Seguridad, tiempo atrás. El primero había dicho que "los vecinos aplazamos la gestión del intendente". Ante ello, el jefe comunal le respondió que "se puso como defensor de 130 mil habitantes, pero no conoce las opiniones de cada uno". Sobre los cuestionamientos de dirigentes, García remarcó que "es fácil pegarle al que está en ejecución de un mandato. Ser oposición es fácil. El tema es cuando se critica sin aportar y no se tiene la idea de cómo dar una solución. Si es así, no te tengo por qué criticar, te tengo que ayudar. El otro escenario sería no hablar".

"El punto flaco en los servicios viene desde las anteriores gestiones".

García Nieto y Munisaga no son los únicos que están trabajando en el departamento, ya que reapareció Mauricio Ibarra y vienen militando Silvia Pérez, jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, y Marcos Andino, presidente de Junta, aunque este último viene tirando líneas de unidad.

Ante tal cantidad de potenciales candidatos, el intendente reconoció que "estamos ahí" en cuanto a intención de voto en un lote entre tres o cuatro protagonistas. Indicó que "me veo con chances" de ir por la reelección, "con un trabajo por hacer que va a reforzar esa intención de voto". No obstante, dejó en claro que "no nos podemos tirar a la pileta sin agua. Llegado el momento, hay que ser inteligentes y saber interpretar el momento y lo que quiere el vecino, sin ofendernos ni enojarnos". Sobre una renuncia a su candidatura, manifestó que "habría que negociar". ¿La postulación a diputado? Fue la consulta al jefe comunal, quien dijo que "todo es charlable en su momento. Estoy dispuesto a negociar por el bien de la comunidad y en pos de la unidad del PJ. No sé si las otras partes están en las mismas condiciones".

En cuanto a las diferentes convicciones con el giojismo, García prefirió no explayarse, a la vez que "puede haber desconfianza" hacia él de "segundas y terceras líneas" del uñaquismo, pero no del Gobernador. "Nada que sea tan herible como para no subsanarlo", resaltó.