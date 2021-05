El defensor del Pueblo y exprecandidato a intendente de Rawson, Pablo García Nieto, dijo ayer en el programa A todo o nada de Radio Sarmiento que "hablar de 2023 y de candidaturas" para el departamento rawsino "es tan irresponsable como no usar tapabocas". La definición fue un palazo hacia el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, quien había reconocido, en una anterior emisión, que le gustaría anotarse en la competencia. "Tenemos una elección este año en la que nos tenemos que enfocar todos los que queremos Rawson, para elegir los mejores candidatos a diputados nacionales para que lo acompañen al Gobenrnador", destacó García Nieto. La meta del defensor del Pueblo y el secretario de Seguridad es trabajar en conjunto de cara a 2023. En dicha elección se verá si lo hacen junto al actual intendente, Rubén García, o si lo enfrentan, ya que este último había revelado sus intenciones de buscar la reelección. En 2019, el jefe comunal venció en la interna a García Nieto, mientras que Munisaga se bajó de la competencia para lograr la unidad, cosa que no se logró. Así, el secretario de Seguridad admitió que aún mantiene sus aspiraciones, cosa que no le cayó bien al defensor del Pueblo.