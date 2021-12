Las protestas llevadas a cabo por los empleados del Municipio de Rawson siguen levantando polvareda. Es que ayer desde la comuna aseguraron que se les descontará el día a los trabajadores que adhirieron al paro, al que calificaron de ilegal. Y esta mañana, Rubén García dijo que cree ver una mano "política" detrás.

"Esto no tiene nada que ver con salarios, no tiene nada que ver con los derechos de los trabajadores. Es un paro camuflado, donde además hubo actos de vandalismo, tirando la basura de los vecinos a la calle y no dejando trabajar a quienes querían hacerlo. Una impunidad total que no vamos a tolerar", dijo el intendente en rueda de prensa.

"Es nefasto cómo se manifestaron. Estamos totalmente al día, somos de los mejores municipios en ese sentido. Son temas con contenido político detrás", agregó y no dudó en apuntar al Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales.

García aseguró que antes de someterse a la operación en el Hospital Italiano habían acordado mantener una reunión que fue levantada por la gente de SUOEM.

La decisión de descontarles el día fue tomada ayer, luego de que servicios como la recolección de residuos se vieran afectados por la movida sindical. Incluso, el lunes hubo una reunión de conciliación obligatoria en la Subsecretaría de Trabajo, a cargo de Jorge Oribe, quien dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, plazo en el que ninguna de las partes puede adoptar una medida, como la que denuncia el municipio que está realizando SUOEM.