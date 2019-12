El programa "A todo o nada" que se emite por Radio Sarmiento termina el año con un gran encuentro de personalidades destacadas de la provincia en el café Tres Cumbres de calle España. Allí, el vicegobernador Roberto Gattoni habló de todo: la gestión de Uñac, la siti¡uación de San Juan, la clausula gatillo y el momento más difícil del este 2019 que termina.

- "Calificaría el año con un 9. La gestión del gobierno de los tres años anteriores ha tenido que ver con el 2019. Hemos terminado con una tasa del desempleo del 3,4% para San Juan frente a una media del 9%. Mantener el 25% de desocupados respecto a la media de otras provincias habla de que las cosas se han hecho bien"

- "El financiamiento por parte de Nación... hemos terminado con juicios con Vialidad porque no volvieron los fondos y sin embargo pudimos administrar las cuentas sin que se produjeran atrasos en los pagos de los sueldos. A los proveedores les hemos pagado en los plazos legales establecidos, hemos construido paz social, hay trabajo a pesar de la inmensa crisis en la que estamos inmersos. Arrancó Tambolar. Creo que hay muchas cosas que ameritan tener una buena nota".

- "Hemos cometido errores. Creo que corregido estimaciones, cosas que pensábamos que iban a funcionar de una manera y no funcionaron. La clausula gatillo no fue un error. No funcionó porque la recaudación cayó por debajo de la inflación y eso se mantuvo durante 14 meses, pero es un buen sistema para que los salarios acompañen a la inflación y no pierdan poder adquisitivo".

- "La gestión del gobernador ha sido muy buena en el año. Hemos convivido siendo un gobierno opositor al gobierno nacional y esto ha obligado a una relación institucional con esfuerzo, tratando de tener una buena relación que los sanjuaninos necesitamos. Una situación económica general muy difícil que hubiera podido hacer que las cosas en San Juan no funcionaran como lo han hecho y esto ha sido gestión diaria del gobernador con su equipo de gobierno".

- "El día que nos enteramos que nos reperfilaban los ahorros de la provincia fue un día muy difícil, con mucha angustia".