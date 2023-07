El vicegobernador Roberto Gattoni analizó la derrota del uñaquismo sufrida ayer y salió al cruce de las declaraciones de José Luis Gioja quien reconoció que buscará capitalizar su caudal de votos para volver a la presidencia del PJ local.

“Perdió (por Gioja) la elección en 2020 que es cuando se resolvió la interna partidaria, hace un mes atrás perdió las elecciones donde se eligió intendentes y diputados. Gioja tiene una mirada selectiva del resultado electoral”, dijo Gattoni, en Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

“Está equivocado, el presidente del partido sigue siendo Sergio Uñac. No podemos hacer imposiciones que no hacen al sistema democrático. La presidencia del PJ se resuelve en internas partidarias, no en elecciones generales. Es querer confundir las cosas. No se pueden imponer cargos por una elección distinta”, agregó.

La inhabilitación de Sergio Uñac para ser candidato y la situación nacional fueron dos de los factores a los que el funcionario le atribuyó la derrota.

“Al no estar Sergio Uñac no hay nadie que pueda traccionar al electorado como lo hace él. La otra cuestión es que la situación nacional complica y sin dudas, influye en el humor del electorado”, manifestó.

Además, confirmó que se reunirá con Fabián Martín para tener una “transición ordenada”.