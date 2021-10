El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados de la provincia salió al cruce de las declaraciones del diputado provincial y candidato a legislador nacional del Frente Juntos por el Cambio, Enzo Cornejo. “"Llama la atención el desconocimiento de las leyes que tiene Cornejo", dijo Roberto Gattoni en el programa Demasiada Información de Radio Sarmiento.

Esta mañana el referente del PRO manifestó que la presentación del opositor Marcelo Arancibia contra el vocal del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, por violar sus deberes como funcionario al participar de actividades políticas electorales debía haberse realizado ante la Justicia.

“Sería bueno que Cornejo hubiera participado de la reunión de labor parlamentaria porque habían temas importantes como la Ley de Emergencia Hídrica o la prórroga de las otras emergencias, por ejemplo. Sin embargo, lamentablemente, no estuvo y eso lo lleva a cometer errores en sus declaraciones. El jurado de enjuiciamiento es el organismo natural y eso lo establece la constitución, no ir a la justicia ordinaria. Muestra el grado de desconocimiento en este tema”, agregó.

"“Hoy se aprobó una resolución de acuerdo a lo establecido por el artículo 79 de la ley 663 que establece que cuando la autoridad púbica toma conocimiento sobre el posible delito de un funcionario púbico debe comunicarlo al jurado de Enjuiciamiento. No es una denuncia contra un particular, sino contra un vocal de un organismo de control nombrado por la Cámara de Diputados. No emitimos evaluación o juicio de valor sobre lo ocurrido", explicó sobre lo ocurrido en la sesión de hoy.