A casi 24 horas de que el gobernador Sergio Uñac presentara síntomas compatibles con Covid-19 y haya resultado positivo para la enfermedad en un test rápido, el vicegobernador de la provincia a cargo del Poder Ejecutivo, Roberto Gattoni, se refirió a su estado de salud. Aseguró que “el Gobernador –que permanece internado en Terapia Covid del Hospital Rawson- pasó una buena noche y no tiene fiebre”.

“Está bien, de buen humor. Ayer nos comunicamos por teléfono y hasta hablamos un poco de fútbol, bromeando de la suerte de Boca. Está tomando la situación como una cuestión normal, dentro de lo que es esta enfermedad. Lo noté tranquilo, con buen ánimo, con ganas de irse a su casa, aunque, por prescripción médica, tiene que estar en el hospital al menos un par de días”, afirmó Gattoni en diálogo con radio Estación Claridad.

En cuanto a cómo seguirá la actividad mientras Uñac permanece aislado y en recuperación y él se hacer cargo del Ejecutivo, Gattoni comentó que “el Gobernador ha estado hablando con los ministros hasta el día sábado a la noche, incluso se ha comunicado ayer. El está imposibilitado por el aislamiento, pero no tiene ningún impedimento de comunicación. La actividad de hoy es absolutamente normal, ya estaba programada y en ese sentido se va a trabajar. Es una semana corta y creo que la semana que viene el Gobernador ya va a estar en su función”.

A la vez sostuvo que, si bien hoy no se han comunicado “la Ministra –por la titular de Salud Alejandra Venerando- me dijo que había pasado una buena noche, que estaba con los valores normales y que no tenía fiebre. Hay que dejarlo que descanse, como a cualquier persona que sufre esta enfermedad”.

En cuanto a dónde y cómo se puede haber contagiado, el Vicegobernador confió que “hemos hablado y el Gobernador dice que no tiene la menor idea de en qué circunstancias ni cómo se ha contagiado, porque toma todas las precauciones correspondientes y usa permanentemente el barbijo”.