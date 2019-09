Análisis. El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, destacó que hablará con el Gobernador sobre los pasos a seguir con los títulos públicos nacionales que tiene San Juan dentro del Fondo Anticíclico.

El "Programa de Asistencia para la Recomposición Financiera" que lanzó ayer el gobierno nacional, con el objetivo de recomprar los bonos que tienen las provincias que quedaron afectados por el "reperfilamiento", no cayó bien en el Ejecutivo local. El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, rechazó el plan del macrismo al señalar que el mecanismo establece una pesificación de títulos que San Juan tiene en dólares. Además, cuestionó que la resolución, publicada en el Boletín Oficial nacional, le marque la cancha a las provincias, ya que deben indicar para qué necesitan los recursos y cómo lo van a gastar. Así, indicó que el Gobierno no descarta ir a la Justicia, ya que consideró que, al tratarse de fondos que van destinados a los sanjuaninos, debe ser considerada como una persona física y no como un tenedor institucional. Gattoni confirmó que los títulos que están en juego son los que integran el Fondo de Reserva Anticíclico (FRA), destinado al pago de salarios en el caso de emergencia. Según el informe del mes pasado, el 58 por ciento de las reservas corresponden a Letes y Lecaps, totalizando unos 3.103 millones de pesos.



El rescate de bonos responde a una propuesta que confeccionó la gestión macrista para llegar a un acuerdo con las provincias que compraron títulos del Estado Nacional. Esas letras quedaron comprendidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que determinó la postergación de los vencimientos de dichos títulos (Letes, Lecap, Lecer y Lelink). San Juan estaba esperanzada en que la oferta fuera satisfactoria, pero el primer análisis del documento no cumplió ese cometido. Según Gattoni, el programa "no convence. La pretensión es que Nación nos apruebe un mecanismo financiero con nuestros fondos. No resulta muy razonable y que sea una solución satisfactoria. Lo hablaremos con el Gobernador, pero no nos parece el camino correcto".



La principal crítica del titular de la cartera de Hacienda es que uno de los artículos de la resolución establece que "la Secretaría de Hacienda de la Nación determinará la moneda de asistencia y su cantidad, en función de las necesidades financieras de las respectivas jurisdicciones, y de acuerdo con la información que brinde la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda". Además, a través de un Anexo, San Juan debe indicar que cantidad de Letes tiene, las cuales se van a pesificar, medida que también fue criticada.



De acuerdo a cómo estaba constituido el Fondo Anticíclico al mes pasado, de los 5.350 millones de pesos totales, el 28 por ciento estaba invertidos en títulos nacionales en dólares. Esos bonos representaban unos 1.500 millones de pesos, que al cambio anterior a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias equivalían a 33 millones de dólares.



Según Gattoni, la provincia tiene sus cuentas equilibradas y no hay deudas a pagar a corto plazo en moneda extranjera, pero "necesitamos los dólares y los recursos. Son nuestros fondos. El momento y la oportunidad en que se van a utilizar es decisión de la provincia, no de cuando diga la Nación o si hay una urgencia en dólares".



Por otro lado, explicó que las medidas a seguir también se analizarán con el fiscal de Estado, Jorge Alvo, quien a su vez prepara otras demandas en la Justicia por deudas de Vialidad Nacional (Ver recuadro).

Fondos y deudas locales

Demandas a Vialidad

El fiscal de Estado, Jorge Alvo, prepara nuevas demandas contra Vialidad Nacional por las deudas que mantiene esa repartición con la provincia. Serán dos presentaciones. Uno de los reclamos es por 1.455 millones de pesos que corresponden a los pagos realizados por la provincia en la Ruta 40 Norte, desde septiembre del año pasado a la fecha. El otro es por 1.300 millones por desembolsos anteriores por las obras de la ruta de Pachaco a Calingasta, una parte de la Ruta 40 Norte y un tramo del camino del Colorado a Iglesia. Los planteos se sumarán al que ya hizo la provincia en la Corte Suprema de Justicia por 880 millones de pesos correspondiente a dos cuotas impagas de 440 millones cada una de un convenio anterior por un total de 2.200 millones de pesos.

Dólares para obras

A principio de mes, la Nación hizo frente a la última cuota de 12.168.000 dólares del Bono Caracoles. Esos títulos fueron emitidos por el Gobierno nacional para la ejecución de los dique Punta Negra y Caracoles. A pesar del estricto control de cambios, el desembolso se hizo sin problemas.



Por su parte, San Juan adquirió un crédito de 50 millones de dólares para ejecutar el Acueducto Gran Tulum. Los fondos fueron otorgados por el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) y la Nación es garante de la provincia en los desembolsos. Gattoni criticó el programa nacional de rescate de títulos al manifestar que "vamos a necesitar dólares más adelante para pagar el crédito, pero la provincia los quiere tener reservados ahora y no cuando Nación los quiera dar".