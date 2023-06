Lo que parecía una sesión más en la Cámara de Diputados de la provincia arrojó novedades de un calibre político importante que trajo cruces y una picante mirada del presidente del cuerpo legislativo y vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni.

Es que hoy debía tratarse sobre tablas el proyecto de Desarrollo Estratégico de San Juan, que en el uñaquismo vienen trabajando hace tiempo con diferentes fuerzas vivas de la provincia. Pero grande fue la sorpresa para el oficialismo cuando el Interbloque Juntos por el Cambio decidió rechazar la iniciativa amparados en que no cuenta con “consenso”.

Más allá de las voces altisonantes que se dieron en el recinto cuando la diputada Nancy Picón expuso el rechazo, luego fue el propio Gattoni quien no arrojó en palabra spara mostrar su molestia.

“Realmente muy preocupado eh quedado por el desconocimiento que la oposición tiene de la realidad de San Juan. Cuando el gobernador habló en su discurso de apertura de sesiones de evitar un salto al vacío, creo que esto es el mejor reflejo”, dijo el vicegobernador en el programa Demasiada Información, que se emite por Radio Sarmiento.

“La oposición, en el afán de ser oposición por oposición misma, muestra un desconocimiento total del plan estratégico, generado, consensuado y articulado por la propia ciudadanía”, agregó. Y siguió, “hablar de falta de consenso es desconocer el trabajo de meses, además no trabajan, no participan, si concurrieran a las comisiones, pero no trabajan, por eso no conocen y cometen barbaridades”.

SOBRE EL PROYECTO

En el proyecto son establecidos los ejes y lineamientos del plan estratégico PESJ de la provincia de San Juan; a la vez se dispone que los Procesos de Planificación, de la Administración Central, los Entes Descentralizados y Autárquicos, dependientes del Poder Ejecutivo provincial, deben tomar como referencia los siete ejes y diez lineamientos estratégicos.

Por último, el Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan-CoPESJ, es el responsable de la difusión, capacitación y facilitación para la identificación y vinculación de los planes, programas, proyectos y sus respectivos presupuestos con los ejes y lineamientos estratégicos establecidos en la presente Ley y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.