Vocero. Como responsable de las cuentas locales de la gestión uñaquista, Gattoni viene defendiendo los recursos de San Juan del Fondo del Conurbano.

"Tenemos que sentarnos a negociar y llegar a una solución, pero las provincias no pueden ni tienen que hacer sacrificios". El ministro de Hacienda local, Roberto Gattoni, lanzó ayer esa definición sobre la puja por el Fondo del Conurbano, una partida que reclama Buenos Aires en la Justicia y que puede afectar parte o la totalidad de unos 2.100 millones de pesos que recibe San Juan al año. La frase se dio luego de que Marcos Peña, el jefe de Gabinete del presidente Mauricio Macri, hablara en estas tierras de un esfuerzo compartido entre la Nación y los distritos. En ese marco, el alfil uñaquista explicó que si se tocaran los recursos de las provincias, deberá haber una compensación para que no se ceda en detrimento de Buenos Aires.



Como responsable de las cuentas locales, Gattoni viene siendo el vocero en la disputa por el Fondo. Así, manifestó que es "injusta" y por lo tanto "atendible" la situación de Buenos Aires, pero que "cualquier solución a la que se llegue no debe ser a costa de la pérdida de recursos por parte de las provincias, sobre todo para uno de los distritos más ricos del país". Por eso, remarcó que "hay que ver y discutir un sistema de compensación, que no tiene que pasar por un ajuste a los distritos".



En la visita que el jefe de Gabinete macrista hizo el martes a San Juan, señaló sobre el Fondo que "lo importante es discutir en un contexto de responsabilidad compartida. Si lo resuelve la Nación, eso se tendrá que sacar de algún lado".



El llamado Fondo del Conurbano representa este año unos 53.000 millones de pesos, de los cuales, a Buenos Aires (distrito para el que fue creado) le corresponden 650 millones, debido a que una ley congeló la cifra hace años. El resto se distribuye entre las provincias, que terminan recibiendo mucho más. Ante la demanda que realizó la gobernadora bonaerense en la Corte Suprema de Justicia para recuperar la totalidad de la partida, el resto de los mandatarios, incluidos los de Cambiemos, se reunieron en una cumbre para plantear que el tema debe resolverse en el Congreso. En la reunión señalaron que la demanda los perjudica. Además, cada distrito, a través de sus fiscales de Estado, está realizando sus respectivas respuestas judiciales ante el máximo tribunal del país.



Respuesta judicial

El fiscal de Estado, Jorge Alvo, presentó la respuesta local tras la demanda de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano. En su planteo sostuvo que la Corte Suprema debe declararse incompetente sobre el tema, ya que la discusión de la distribución de recursos coparticipables debe darse en el Congreso.