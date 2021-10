Luego de la visita a San Juan del referente de Juntos por el Cambio Horario Rodríguez Larreta y de sus declaraciones a DIARIO DE CUYO, el vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni, se refirió a sus dichos y aseguró: "Tiene poca autocrítica".

De ese modo, Gattoni respondió a las declaraciones de Rodríguez Larreta que, al referirse a la deuda que el gobierno de Macri mantuvo con la provincia por 4 mil millones de pesos en obras viales, que sí reintegró la actual gestión nacional; afirmó "lo hecho, hecho está".

“Creo que tiene muy poca autocrítica. No es sólo la deuda con San Juan, hablamos sobre todo de la deuda que el gobierno de Macri dejó con el FMI, que afecta a todo el país. Decir tenemos que mirar para adelante y no mirar para atrás no está bien. Los pueblos no deben olvidar, para no volver a caer en los mismos errores. Sí está bien si él habla de dejar atrás las diferencias, me parece que eso está bien", afirmó Gattoni en diálogo con el programa "A todo o nada", de radio Sarmiento.

A su vez, el Vicegobernador respondió sobre los chicos de Rodríguez Larreta en torno a su afirmación: "No podés abrir de un día para el otro las importaciones". “Tiene que haber correlato entre lo que uno expresa y lo que hace -afirmó Gattoni-. Un sinsentido fue la apertura de importación de vino a granel que implementaron, no había precedentes de esto. Hay que pensar a qué respondió esa medida, cuando todo el sector pedía que no se implementara. Es una visión muy capitalina del pequeño productor, no lo conocen. Si no, hubieran dado quórum para la jubilación del obrero de viña. Desde Buenos Aires se desconocen la problemática. Por ahí le va a hacer muy bien viajar al interior para conocer la situación y poder, a lo mejor en futuro, tomar decisiones distintas".

Durante la entrevista, Gattoni habló también de la campaña de cara a las Elecciones Generales del próximo 14 de noviembre. "No ajustamos nada en torno a la campaña con respecto a las de las PASO. Sí hay un cambio pero que tiene que ver con la mejora de la situación sanitaria. Ahora podemos hacer la campaña tradicional del Justicialismo, acercándonos a la gente", afirmó.

A su vez, habló sobre el posible resultado electoral. "Creo que esto nos va a ayudar. Pero no por el triunfo en sí mismo, sino que podamos transmitir la necesidad de que a este modelo de gestión, de baja de impuestos, de políticas expansivas con créditos blandos, con una articulación de esfuerzos entre sectores públicos y privados para generar empleos, todo esto es producto de la sociedad. También de la oposición que responsablemente acompañan este proyecto desde la Cámara de Diputados. Hay un modelo de gestión que hay que traspolar y para eso necesitamos el buen resultado en la elección”, opinó Gattoni.

Y agregó: “Un triunfo del Justicialismo es un triunfo para San Juan y también para Uñac, porque él pasa a estar en la cola de los ganadores y eso permite gestionar afuera. La situación cambia si el Gobernador está en la cola de los perdedores. Él puede decir, hay un modo distinto de gestionar, y puede decir, la gente lo apoya".