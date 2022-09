El vicegobernador de la provincia Roberto Gattoni se refirió al pedido de informe presentado por los diputados opositores sobre los costos de los eventos deportivos y culturales realizados en los últimos meses en San Juan. De acuerdo a sus dichos, la movida opositora se da en respuesta a la presentación de los concejales del FdT por la fiesta docente organizada por el municipio de Rivadavia.

"Hay eventos que pasaron hace más de dos meses si preocupa que lo hagan en el momento. Si lo hacen ahora, es político", dijo el presidente de la Cámara de Diputados en los micrófonos de Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

Además, referenció que algunos de los eventos enumerados en el pedido (Concierto de las Américas, TC 2000, Campeonato Argentino de Súper Bike y el partido entre los Pumas y los Wallabies , por ejemplo) generaron un "gran impacto en la sociedad, el turismo y la economía".

"Esto tiene que ver con el pedido de informe que hicieron los concejales de Rivadavia. A los pedidos de informe se los contesta, pero no con otra pregunta. Lo racional es que contesten y no preguntando otra cosa. No es casualidad que pregunten hoy",

Gattoni cuestionó también que la oposición no haya publicado las respuestas obtenidas ante otros pedidos de informe que tuvieron curso. "¿Qué hicieron con la respuesta?, lo importante es que sea algo contributivo", agregó.