En el cierre de una semana con muchos cambios y novedades en la política del país y también en la provincia, el vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni, ofreció una entrevista al programa "A todo o nada", de radio Sarmiento. Al referirse a la designación de Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura y afirmó: "Las expectativas son grandes".

"Vimos que luego de la designación de Massa subió el valor de los bonos, bajó el dólar y vemos así que las expectativas son grandes, ahora se deben convertir en realidad. La situación es sumamente difícil pero la llegada de Massa, a lo mejor, permite un acuerdo en a cabeza de la coalición nacional. Lo ideal es que las cabezas traccionen con acuerdos mínimos. Ahora quedará implementar todas las medidas que permitan mejorar la situación, sobre todo el problema de la inflación", comenzó analizando Gattoni sobre el contexto nacional.

Y agregó: "Tal como dijo Batakis -en referencia a la exministra de Economía- cuando asumió, el tema es no financiarse con emisión monetaria o endeudamiento externo. Hay que buscar bajar el déficit fiscal vía crecimiento de la economía. Esperemos que se tome ese rumbo, sino las expectativas pronto se van a evaporar".

Para continuar: "Espero que sea así. Nosotros tenemos la prueba en San Juan. Cuando no teníamos equilibrio, San Juan llegó a ser una provincia inviable. Hace 20 años que se ha mantenido en equilibrio y no hemos tenido que financiarnos de ningún otro modo. Y varias provincias lo han logrado. Falta que el Gobierno federal pueda lograr esto y lo proyecte en el tiempo".

En cuanto al modo de acotar el déficit, el Vicegobernador manifestó que, "usted puede acotar el déficit no sólo bajando el gasto, sino no dejando que crezca, teniendo en cuenta tanto el gasto público, como el gasto corriente. Pero debe mantenerse en el tiempo. Y si hay que hacer ajuste se debe tener en cuenta que el mayor ajuste lo tenga quien tiene condiciones para sopesarlo. Hoy el gran costo de la inflación lo paga el asalariado y los ciudadanos más vulnerables".

Al mismo tiempo, sostuvo: "La liberación de los cepos a las importaciones que permiten trabajar a las economías regionales es una medida importante. El ministro Massa ha dicho que va a anunciar las medidas la semana que viene y lo importante es que sean sustentables y sostenibles en el tiempo, sino, no funcionan. Tenemos que entender que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y todos los sectores políticos y sociales deben acompañar ese esfuerzo".

La nueva decisión de la Justicia sobre las PASO y la posible apelación

En otro tramo de la charla, el Vicegobernador se refirió al fallo de la Sala IV de la Cámara Civil que respaldó lo resuelto por la Cámara de Diputados en diciembre pasado donde se votó a favor de la eliminación de las PASO en San Juan, y al anuncio de la oposición sobre una nueva apelación.

En ese contexto, manifestó que, "Es un fallo con el cual entendemos se ha respetado la institucional. El Poder Judicial ha funcionado de manera distintas en todas las instancias y también en respetar la independencia del Poder Legislativo sobre cómo merituar las leyes, en este caso, la del Código Electoral".

Y agregó: "Esto no es un partido de fútbol de quien gana en primera o segunda instancia. Tenemos un fallo que nos asiste con la razón, también somos respetuosos porque queda otra instancia a la que se puede recurrir que es la de la Corte. Me parece muy mal que se descalifique a la institución del Poder Judicial y la condición de los jueces porque la decisión no me gusta. Es descalificar el funcionamiento del Poder Judicial y las cualidades de quienes han tenido la responsabilidad de fallar. En democracia hay que aceptar las medidas que se toman. Si yo cada vez que no estoy de acuerdo voy a tachar de algún vicio lo que no me gusta estamos atentando contra las instituciones. Nosotros hemos aceptando respetuosamente los distintos fallos".

En cuanto al Sistema Electoral, explicó: "El que está vigente, en caso de que las PASO finalmente queden eliminadas y la Ley del Código Electoral de diciembre quede firme, plantea que haya internas partidarias. Nosotros estamos abiertos al diálogo y esto requiere, como todo, de acuerdos y consensos. Yo estoy confiado en que se pueda llegar al consenso, tengo la responsabilidad de promover siempre el diálogo. Y reconozco la misma predisposición en la oposición. En general nos hemos puesto de acuerdo en pos de buscar las mejores soluciones para la gente".