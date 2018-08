Secuestro. Personal de la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal y de la AFIP se llevaron documentación de la estación de servicios, al igual que de las otras cinco empresas.

Es el gerente de la empresa Chimbas SRL, que tiene la estación de servicios con la bandera Shell en ese departamento. Aseguró que es el que paga todas las compras y cuenta con firma autorizada en la emisión de cheques. En ese marco, Raúl Sánchez negó categóricamente que desde la compañía hayan comprado facturas electrónicas truchas en el marco de la investigación que está encarando el juez federal Leopoldo Rago Gallo para determinar si hubo empresarios, contadores y demás eslabones de la cadena que armaron una supuesta asociación ilícita para evadir impuestos nacionales.



Chimbas SRL no fue la única firma que fue allanada el miércoles por personal de la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal y de la AFIP sino también Polimet, del rubro metalúrgico; Santa Catalina; las constructoras Conycom y Nivel Construcciones, y Fonzalida Tecnoservice, de servicios de refrigeración, según distintas fuentes. El gerente reconoció el procedimiento, que "nos sorprendió" porque "no tenemos nada que ver. No hemos comprado ni emitido facturas apócrifas". Así, resaltó que están "tranquilos" y aseguró que está dispuesto a colaborar con la Justicia, al punto que señaló que "trajimos hasta las netbooks personales para que las revisaran".



De acuerdo a las fuentes, la AFIP denunció en agosto de 2017 una presunta evasión millonaria a través de la emisión de comprobantes truchos que simulaban operaciones comerciales. Con esa mecánica, las empresas conseguían mayores créditos fiscales en IVA y deducían los gastos falsos de Ganancias, por lo que pagaban menos al fisco en ambos impuestos. La participación de AFIP, en principio, implica que se estaría hablando de una evasión superior a 1.500.000 pesos, el piso desde el cual se configura el delito.



La investigación dio sus primeros pasos al recabar información y aún no hay detenidos. Sánchez resaltó que "tenemos todo facturado y detallado" y que "compramos combustible a una petrolera". Otra de las empresas que están en la mira es la constructora Conycom, que es conocida en el ambiente por la edificación de barrios y escuelas, dijeron fuentes del sector. Fonzalida Tecnoservice también es reconocido en el rubro de refrigeración.