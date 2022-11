El dipatado Nacional, José Luis Gioja, afirmó en los micrófonos de Demasiada Información que su espacio, Lealtad Justicialista, trabaja presentar un candidato a gobernador y afirmó que presentarán listas en "todos los departamentos".

"Todo a su tiempo y armoniosamente", dijo parafraseando a Perón (y replicando los dichos de CFK en su último acto) al momento de ser consultado su aspirará una vez más a ocupar el cargo de gobernador de la provincia.

"Estamos trabajando para fortalecer nuestro movimiento y hay compañeros y compañeras que tienen toda la voluntad de participar, todo lo resolveremos llegado el momento. Creemos firmemente que hay 2023", agregó.

"Tenemos la posibilidad de armar en todos los departamentos", sumó.

"A mí no me frena nada para ser candidato, me siento muy bien, pero es una decisión colectiva y que se tomará en su momento", concluyó.

En contra del proyecto de alcohol 0

Gioja fue el único sanjuanino que votó en contra del proyecto de tolerancia cero al volante y lo justificó. "Demonizan el vino y lo que hay que hacer es cumplir con la ley. La ley actual permite el 0,05 de alcohol en sangre y lo que tenemos que hacer es controlarlo. Hay que hacer una campaña de concientización para cumplir con la ley", explicó.