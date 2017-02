El Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el sanjuanino José Luis Gioja, le reprochó al Jefe de Gabinete del Gobierno, Marcos Peña, que le haya pedido públicamente y en conferencia de prensa un dictamen sobre el tema Correo Argentino a la Auditoría General de la Nación desconociendo que dicho organismo depende funcionalmente del Congreso Nacional.



Sobre el tema Correo Argentino, el ex gobernador sanjuanino no se guardó nada "es un bochorno que no saben cómo explicarlo, nos quieren hacer creer que no hay conflicto de intereses cuando Correo Argentino era del padre del Presidente y hoy pertenece a sus hijos y hermanos, que no nos tomen por tontos a los argentinos" se despachó Gioja.



Gioja, en diálogo con los periodistas en la Cámara de Diputados se mostró sorprendido "no salgo de mi asombro por el nulo nivel de conocimiento que tienen en el Gobierno de cómo funcionan los resortes del Estado. Es el propio Jefe de Gabinete, el Jefe de la Administración Pública, el que desconoce la dependencia de la Auditoría General de la Nación", y agregó que "estas cosas son las que demuestran que no tienen ni la más mínima idea del funcionamiento del Estado"