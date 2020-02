"La Cámara Nacional Electoral nos ha concedido la apelación que el juez de primera instancia, yo creo que influido, ustedes ya saben por quién, resolvió mal". La frase pertenece al diputado nacional José Luis Gioja y está dirigida a Miguel Ángel Gálvez, el juez Federal local con competencia electoral. Las palabras son parte de un audio que se viralizó ayer, luego de que el organismo nacional resolviera hacer lugar a la queja presentada en Buenos Aires, contra el rechazo de apelación que dictó el magistrado local. El audio está dirigido a la militancia, en el marco de las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ), y apunta con serias acusaciones a que Gálvez no fue parcial y que recibió presiones. Si bien el magistrado fue prudente, negó tal acusación, dijo que no se deja influenciar por nadie y sostuvo que tiene "la conciencia tranquila". Desde la justicia, como del PJ, confirmaron que la decisión nacional no frena el cronograma electoral, por lo que esta noche cierra el plazo para la presentación de listas.

El audio de Gioja llamó la atención porque ocurrió minutos después de que, desde el área de prensa del legislador, indicaran que el fallo de la Cámara Nacional Electoral suspendía las elecciones del PJ. El diputado contradijo su propio mensaje ya que les dijo a sus seguidores que "hay que presentar los avales y los candidatos" para conducir las Juntas Departamentales y los órganos partidarios. Por otro lado, fue crítico de las autoridades del PJ al indicar que "Nosotros no andamos con bolud... o con mañas. Pero cuando enfrente tenemos tipos que no lo entienden así, pasan estas cosas". No acusó a nadie en particular.

El reclamo de Gioja en la Justicia se dio a principio de mes, a través de su hermano Juan Carlos, como presidente de la Junta Departamental de Rawson. El ahora diputado departamental, presentó un escrito cuestionado la designación de Carlos Lorenzo como presidente de la Junta Electoral partidaria. Así, al entender que la designación de letrado fue irregular, solicitaron que se suspendieran las elecciones en el partido. Además, fueron en contra del reglamento que aprobó el PJ para llevar adelante los comicios internos, ya que el mismo "dificulta la tarea de participar en las internas". Gálvez rechazó el planteo y fundó su decisión al indicar, tal cual lo establece la ley Orgánica de los Partidos Políticos, que la Justicia tiene "absolutamente prohibido inmiscuirse en cuestiones partidarias". Además dijo que, las medidas del reglamento "no se representa un obstáculo al derecho a elegir y ser elegido". Gioja presentó un recurso de apelación y el magistrado se lo negó al considerarlo improcedente porque, tal cual lo indica la norma nacional, dichas decisiones "son inapelables". Con la negativa el legislador llegó a la Cámara Nacional Electoral con un recurso de queja que ayer tuvo lugar por parte del organismo nacional. Según el escrito, la elección de Lorenzo y, consecuentemente, la conformación del reglamento, están por fuera de las medidas que indica la ley que no son apelables.

Así, en un trámite común, la Cámara le pidió a Gálvez que haga lugar a la apelación inicial, notifique a las partes, conforme el expediente, y lo eleve para que se resuelva. Según estimó el juez, esas acciones demandará unos días y la semana que viene él enviará el expediente a la Cámara, la que tendrá cinco días para resolver. Por otro lado, sobre las críticas dijo que "los jueces estamos expuesto a estas cosas" y volvió indicar que "en mi no influye nadie".

PJ elige autoridades

Las elecciones en el PJ están previstas para el 15 de marzo. En ellas, el partido designará autoridades para el Consejo, el Congreso provincial y las 22 Juntas Departamentales. Cada organismo deberá cumplir con la ley de paridad de género.