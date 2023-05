En los últimos días, comenzaron a circular en Chimbas unos papeles firmados por el candidato a gobernador de San Juan por Todos por la subagrupación San Juan Vuelve, José Luis Gioja, y una de sus candidatas a intendente en el departamento, Daiana Luna, que invitan a los ciudadanos a poner sus datos con la promesa de recibir posteriormente una vivienda. Esto, en medio de la parte final de la campaña para las elecciones provinciales del próximo 14 de mayo, con el fin de sumar votos a favor.

El accionar ha generado enojo puertas adentro del Gobierno y fue el titular del IPV, Marcelo Yornet, quien salió a explicar la maniobra que, según aseguró el funcionario, “es un engaño”.

“Esta no es la forma ni la metodología en la que se llega a tener una vivienda. Nosotros trabajamos desde el Gobierno de la provincia para toda la población, de todos los departamentos, y se accede a una vivienda de una forma transparente, a través de un sorteo”, indicó Yornet en diálogo con el programa Demasiada Información de radio Sarmiento.

Y acentuó: “El poder llegar a una vivienda de esa manera es un engaño. Ese caudal de gente a la que ellos están haciendo firmar debe saber que la metodología de entrega de viviendas no es así”.

En ese contexto, recordó: “En el IPV tenemos un padrón de inscriptos y nosotros planificamos en función de ese padrón y vamos construyendo. Luego se sortea los barrios. Sí estamos construyendo viviendas en Chimbas, pero van a ser sorteadas entre toda la población del departamento, como corresponde”.

En cuanto a la posibilidad de que alguien se presente en el IPV con esa solicitud, afirmó que, “si llega alguien por un papel, esté firmado por quien esté firmado, no se le puede otorgar una casa, porque sería totalmente injusto para el resto de la población. Entonces, esto es erróneo y es importante hacer la aclaración”.

En relación a la maniobra de los candidatos, opinó: “La vivienda es un tema muy sensible. A quienes no han logrado tener una vivienda, este tipo de maniobra les crea una expectativa que no va a ser cumplida. Estamos cayendo en hechos políticos complejos, porque se juega con la esperanza de la gente. Hace mucho tiempo que se cambió la forma de hacer estas cosas”.

Para finalizar, explicó que el caso podría ser denunciado en un futuro. “Esta es una situación muy lamentable porque después termina esa gente yendo al IPV exigiendo una respuesta. Por más que el resultado de la elección sea el que sea, el IPV tiene una forma de trabajo no se puede alinear al pedido o la solicitud de un candidato. Si llegara alguien al Instituto con la solicitud podemos accionar y denunciar el hecho. Por ahora no ha llegado nadie”.