El sector que representa al actual presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, llegó a la justicia solicitando que se suspendan las elecciones internas del partido, dispuestas para el 15 de marzo. Si bien el planteo no lo hizo el exgobernador en persona, el escrito lo presentó su hermano Juan Carlos y nadie en el peronismo cree que la decisión haya sido sólo del exintendente. En el pedido también cuestionaron la designación de Carlos Lorenzo al frente de la Junta Electoral, pero la Justicia Federal rechazó todos los puntos en dos días. La maniobra del giojismo eleva la disputa con el gobernador y presidente del PJ, Sergio Uñac, y aleja el diálogo entre ambos sectores.

Según indicaron fuentes oficiales, el escrito llegó a la Justicia el lunes a última hora, mientras que la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez se dictó ayer cerca de las 13. El documento llevó la firma del exintendente de Rawson y del apoderado de la Junta Departamental, Elio Ramón Frack. En el planteo central que realizaron, y por el que solicitaron que se suspenda el cronograma electoral, aparece la designación del actual Asesor Letrado de la provincia, Carlos Lorenzo, como presidente del órgano electoral partidario. Lorenzo asumió esa responsabilidad tras la renuncia de Emilio Baistrocchi. Según Gioja, para cubrir ese puesto debió aplicarse lo que indica la Carta Orgánica para el Consejo Provincial. Para ese caso, el documento madre del PJ indica que, de ocurrir la acefalía del cuerpo, el puesto debe ser ocupado por un suplente. Así, Gioja impugnó la elección de Lorenzo y con ello "todos los procesos derivados de dicha autoridad" y solicitó la "suspensión de los plazos del cronograma electoral".

Gálvez fundó su negativa al indicar que la Carta Orgánica no establece un mecanismo de reemplazo en el caso de acefalía de la Junta Electoral y que, de acuerdo a la documentación partidaria, la elección de Lorenzo fue aprobada por todos los estamentos internos, como el Consejo Partidario, la Mesa Ejecutiva y el Congreso del PJ. Fuentes calificadas indicaron que si Gioja no estaba de acuerdo con la designación del letrado, debió hacer el planteo dentro del partido y no en la justicia.

Entre otros puntos cuestionados figura el plazo de exhibición de los padrones provisorios y definitivos. Según la presentación, debió establecerse lo que indica el Código Electoral Provincial o Nacional, ya que la Carta Orgánica partidaria no da un periodo definido. Por otro lado el giojismo cuestionó que el documento sobre la modificación del calendario electoral llevara el título de "Internas cerradas", cuando lo apropiado debió ser "Proceso eleccionario de autoridades partidarias". Además, señalaron que los armados departamentales no deben estar adheridos a una lista provincial e indicaron que hay un "exceso de exigencia" al obligar a que cada aval vaya acompañado de un teléfono y que la lista sea registrada en una página web.

Gálvez fundó su rechazo al indicar que la Justicia tiene "absolutamente prohibido inmiscuirse en cuestiones partidarias" y que "no se representa un obstáculo cierto al ejercicio del derecho a elegir y ser elegido".

Si bien los dirigentes del uñaquismo y del giojismo vienen teniendo disputas de poder desde que Uñac asumió la conducción de la provincia, es la primera vez que esas discusiones políticas llegan a un juez. Anoche, dirigentes de ambos sectores analizaban la movida giojista como un fuerte paso que profundizará las diferencias con el gobernador Uñac. Todo ocurre a días de finalizar el plazo de presentación de listas.



Cronograma y pedido



El 14 de febrero es el plazo límite para la presentación de listas en el PJ, mientras que los comicios se llevarán adelante el 15 de marzo. El presidente del partido, Sergio Uñac, pidió que más mujeres encabecen las Juntas y que haya unidad en la presentación de las listas.