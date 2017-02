El legislador sanjuanino hizo un llamado de atención a las autoridades nacionales y particularmente al ministro de Educación, Esteban Bullrich, "si la Nación no remite a San Juan los recursos correspondientes al Fondo Compensador Docente, nuestro sistema educativo corre serio riesgo de desfinanciación del que va a ser muy difícil salir", sostuvo Gioja y agregó que "la Provincia está haciendo todos los esfuerzos para que los docentes sean remunerados como corresponde y no pierdan poder adquisitivo, pero si desde el Gobierno Nacional no cumplen, esos esfuerzos serán nulos".

En los últimos días circularon versiones en San Juan de que la Nación pensaba transformar al Fondo Compensador Docente en ayuda financiera pero de menor cantidad de recursos, ante esto, el Presidente del PJ Nacional no dudó en afirmar que "no le creo nada de lo que diga el Ministro Bullrich, ya nos mintió todo el año pasado, tanto con el Fondo Compensador, como con los recursos para las universidades y con la subejecución presupuestaria".

El Vicepresidente de la cámara de Diputados fue enfático, y al ser consultado recordó que "esta preocupación no es de ahora, en octubre del año pasado ya denunciamos, junto al fallecido diputado Daniel Tomas y a la diputada Daniela Castro, que el Gobierno incumplía con el compromiso de enviar el Fondo Compensador Docente, inclusive pedimos interpelar al Ministro Esteban Bullrich en el Parlamento".

Gioja no se guardó nada y ante los periodistas utilizó su habitual locuacidad, "Esteban Bullrich y el gobierno en general hacen uso y abuso del doble discurso, por un lado te dicen que quieren calidad educativa y por otro te retacean los recursos que le corresponden por Ley a San Juan".