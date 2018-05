Descargo. El exgobernador dijo que la denuncia por sobornos "es un tema menor" y que no le preocupa. Señaló que la Oficina Anticorrupción utilizó el tema políticamente para ensuciarlo.

La denuncia de la Oficina Anticorrupción recoge la declaración de directivos y agentes de una empresa norteamericana que reconocieron que sobornaron a funcionarios de la gestión pasada para mantener los contratos de reparación y mantenimiento del parque aeronáutico local. Y el exgobernador José Luis Gioja se desentendió de la acusación, al punto de que señaló que es "un tema menor" y que "se aclaró vía Cancillería", aunque no explicó ni dio detalles de cómo se habría aclarado. De hecho, la Justicia ahora debe determinar si abre o no una investigación. Además, el actual diputado nacional aseguró que la presentación del organismo que comanda la macrista Laura Alonso es una movida política para ensuciarlo y tapar el escenario de crisis del Gobierno nacional.



Lo cierto es que la denuncia recayó en la Justicia Federal con asiento en San Juan y el juez Leopoldo Rago Gallo resolvió ayer que la causa no es competencia del ámbito federal sino del provincial, en sintonía con lo que había opinado el fiscal Francisco Maldonado. Según fuentes calificadas, en la presunta maniobra no se afectan intereses federales, ya que no aparecen funcionarios nacionales. Y lo que habría es un supuesto vínculo entre una empresa y sanjuaninos, aunque no figura ningún nombre.



Gioja dijo que la denuncia apareció hace unos meses cuando Luis Caputo, ministro de Finanzas del macrismo, fue a la Cámara de Diputados de la Nación a exponer sobre la toma de deuda en el exterior para financiamiento y sus vínculos con empresas offshore. Por eso, el exgobernador manifestó que la acusación por recibir coimas "es un tema muy menor que se está usando políticamente en un momento en el que en vez de tratar de solucionar los problemas, se trata de ensuciar a otros".



Ante la pregunta sobre por qué consideraba a tal acusación como un tema menor, contestó que "sé que en su momento se aclaró vía Cancillería", aunque reconoció que "no tengo más datos" y que "es todo lo que tengo para decir". Pese a ello, indicó que en su momento "no era un tema que nos preocupara" y resaltó que tampoco le preocupa la denuncia: "Tengo el cuero muy duro".



Frente a la consulta si negaba que funcionarios suyos hayan recibido coimas, destacó que "no niego nada, lo que digo es que en su momento respondimos lo que había que responder". Y definió que es llamativo "que la Oficina Anticorrupción le preste la oreja a esto y no a las declaraciones juradas de Caputo".



En el ambiente político había llamado la atención la presentación del organismo, teniendo en cuenta que la nueva gestión de la Oficina Anticorrupción viene de diciembre de 2015, el caso había salido a la luz en 2014 y recién en marzo se radicó la denuncia. Como los hechos bajo sospecha se habrían producido en 2008, un punto a analizar es si el caso está prescripto, aunque algunas fuentes dijeron que si se determinase que hay funcionarios en la mira, la prescripción se suspendió hasta que por lo menos hayan dejado de tener un cargo público.



La compañía involucrada es Dallas Airmotive Inc., que en 2014 admitió el pago de sobornos a funcionarios "de la oficina del gobernador de San Juan", entre otros. Y se habla de coimas que van de 5 mil a 15 mil dólares (Ver Detalles ...).

El camino de la denuncia

* Envío

El juez federal enviará la denuncia de la Oficina Anticorrupción a la Justicia provincial. La misma recaerá en el juzgado de turno, que hasta el 15 de este mes es el Quinto de Instrucción. De ahí pasará a la Fiscalía.

* Opciones

Al juez que le toque la causa puede resistir la competencia. Si eso sucede, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que debe definir si el caso es federal o provincial. Todo indica que quedaría en este último ámbito.

>> Detalles de la causa

En una causa en Estados Unidos por violar la norma que castiga las prácticas corruptas en el extranjero, Dallas Airmotive admitió en 2014 el pago de sobornos a funcionarios latinoamericanos, entre los que incluyó a los de San Juan, a cambio de abonar una multa de 14 millones de dólares para que se le desestimaran los cargos en su contra. En la exposición figura que la firma, a través de sus empleados y agentes, envió las coimas desde su cuenta en Nueva York hacia la de un representante comercial en Argentina, "a sabiendas que los fondos, al menos en parte, serían transferidos a funcionarios de la oficina del gobernador". En el escrito se detallan correos entre directivos y agentes de la empresa, en los que hablan de "comisiones" de 5 mil y 15 mil dólares. La gestión giojista había negado vínculo con Dallas Airmotive y que Aviaser se encargaba del mantenimiento y reparación del parque aeronáutico.