El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, cuestionó hoy a los mandatarios peronistas que apoyan el acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) al señalar que le da ‘vergüenza ajena‘ la posición que adoptaron sus pares del Partido Justicialista (PJ).

Verna, quien no se integró con los mandatarios peronistas dialoguistas y tampoco forma parte de los afines al kirchnerismo, apuntó desde su cuenta en Twitter contra los gobernadores del PJ Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Domingo Peppo (Chaco) y Sergio Bordet (Entre Ríos), quienes expresaron públicamente su apoyo, con algunas reservas, al acuerdo con el FMI.

A través de las redes sociales, el mandatario pampeano posteó que un ex director del FMI, al que no identifica, escribió que ‘la economía se va a desacelerar y a la gente le va a doler‘ y agregó que ‘los gobernadores peronistas que apoyan esto me dan vergüenza ajena‘.En las últimas horas, tras el acuerdo con el Fondo uno de los referentes del denominado ’peronismo racional’, el salteño Urtubey insistió con que ‘el presidente es Mauricio Macri y la responsabilidad del destino de Argentina es suya‘ y aclaró que haber acudido al Fondo es ‘una mala idea‘ pero ‘no voy a negarme a darle las herramientas que necesite para que al país le vaya bien‘.

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, señaló hoy que esperaba que con esta medida ‘le acierten para que el pueblo argentino no tenga que pasar zozobra o sufrir turbulencias y pueda mejorar su vida‘.Por su parte, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo opinó que con el préstamo del FMI ‘nace una nueva expectativa hacia adelante para la Argentina, en el rol de poder estabilizar las variables macro económicas‘.‘Mi compromiso es acompañar estas herramientas‘, acotó el chaqueño.

El mandatario entrerriano Sergio Bordet indicó que ‘el financiamiento externo nunca es bueno ni malo, el tema son las condiciones que existen para poder acceder a un financiamiento‘.

Desde San Juan, el gobernador Sergio Uñac afirmó que ‘si el gobierno nacional estimó que era necesario el acuerdo con el FMI, hay que creer que así lo es, pero habrá que afrontarlo con mucha responsabilidad; como reserva para afrontar cualquier movida de la economía, le sirve; reducir el déficit fiscal, se debe hacer. Es importante alcanzar el equilibrio fiscal‘.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, consideró que ‘la política económica que lleva adelante es perniciosa para el que menos tienen‘ aunque aclaró que no va ‘a poner palos en la rueda‘ para que ‘el Presidente cumpla su mandato‘.