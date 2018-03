Nuevos sectores. El rubro ganadero será uno de los que se fomentará a través del plan que lanzará el Gobierno. También está el turístico, la minería no metalífera y la manufactura de origen industrial y agrario, entre otros.

La gestión uñaquista apuesta a poner a rodar este año un ambicioso programa para incentivar a que empresas de otros puntos del país se radiquen en la provincia, para las que sean de estas tierras puedan ampliarse y para que los emprendedores puedan iniciar sus propios proyectos. El plan consiste en subsidiar la inversión de los privados a través de la entrega de certificados de créditos fiscales para destinarlos al pago de impuestos locales o que puedan obtener recursos a través de la venta de los mismos a otras compañías que quieran cumplir con sus obligaciones con Rentas. El monto que se pondrá en juego es de 1.000 millones de pesos y no será lo único, ya que si los interesados además quieren obtener créditos para encarar la inversión, habrá una línea de préstamos a tasa subsidiada.



La movida apunta a fomentar y diversificar la producción en San Juan, ya que se financiarán proyectos de minería no metalífera, de turismo, de Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics), de agricultura, de ganadería, de eficiencia energética, de manufactura de origen industrial y agrario, entre otros. El plan contempla la competencia, ya que se seleccionará a aquellas iniciativas que brinden mano de obra, incorporen innovación y requieran recursos e insumos de la provincia, por ejemplo. La gestión uñaquista viene impulsando líneas de ayuda para potenciar a las pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores productivos (Ver recuadro).



El anuncio lo dio a conocer el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, mientras que los detalles los brindó el director de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones, Fabián Ejarque.



De los 1.000 millones de pesos que el Gobierno pondrá a disposición, 500 millones son para proyectos de empresas instaladas en la provincia y para aquellos que quieran iniciar una actividad productiva. El otro 50 por ciento es para las iniciativas que tengan aquellos emprendedores de otros puntos del país. Para los planes de más de un millón de dólares (20.500.000 según la cotización actual), el Gobierno subsidiará el 60 por ciento con bonos de crédito fiscal, mientras que el 40 restante lo pondrá la firma. Para los proyectos de menos de un millón de dólares, el aporte oficial es del 80 por ciento. El subsidio no consiste en un envío de fondos de manera directa, pero son 1.000 millones de pesos que la provincia dejará de percibir en impuestos, explicó Ejarque. El funcionario agregó que "la idea es que no sea una condición necesaria que el inversor tenga la plata para iniciar el proyecto, ya que si tiene la capacidad crediticia, pueda complementarlo con el préstamo a tasa subsidiada que entregará el Banco San Juan para completar la inversión". En ese marco, manifestó que el objetivo es que la tasa esté por debajo del 10 por ciento gracias al financiamiento provincial, cuando una de mercado se encuentra entre el 19 o el 22 por ciento.



El titular de la Agencia San Juan manifestó que está previsto que el proyecto de ley se mande a la Cámara de Diputados en abril y que los empresarios puedan acceder al régimen en el transcurso de este año. En el medio se fijará la fecha para la presentación de proyectos y se hará la evaluación. El proyecto será ejecutado por la Agencia San Juan, con el Ministerio de Producción y el de Hacienda.





16 líneas de créditos

El Gobierno de San Juan viene desarrollado varias líneas de ayudas a las pequeñas y medianas empresas. Incluso, en la gestión actual, se agregaron algunos sectores como el comercio, por ejemplo, que no estaban contempladas en gestiones anteriores. Actualmente, se puede tomar cualquiera de las siguientes facilidades crediticias: Línea de créditos para Reactivación Productiva; para el Fortalecimiento Competitivo; para la Producción Estratégica; de Inversión San Juan - BID; para Capital de Trabajo de Cosecha y Elaboración; para la Producción Regional Exportable; para proyectos de inversión; para la minería y sus proveedores. Los programas de Capital de Trabajo; de Financiamiento para Pequeños Empresarios Industriales; Mi Galpón; de reconocimiento al empleo productivo provincial; de Proyectos Estructuradores; de Mejora de la Capacidad Empresarial. También existen los préstamos para el Agro y la Agroindustria del Banco de San Juan y el Régimen de Bonificación de Tasas que rige para casi todos los sectores productivos que se desarrollan en la provincia. Quienes quieran acceder a alguno de ellos, tienen que buscar asesoramiento en el Ministerio de la Producción, en el segundo piso del Centro Cívico. O en la Agencia Calidad San Juan, en 25 de Mayo casi Caseros.