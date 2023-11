Las autoridades salientes de las áreas vinculadas al manejo del agua presentaron un Plan de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, una especie de recomendación y balance para el gobierno que encabezará Marcelo Orrego. En un documento de más de 40 páginas recopilaron avances hasta el momento, proyectos en carpeta y cuáles podrían ser los caminos de continuidad. Buena parte de estas conclusiones son aportes de la Mesa del Agua, que funciona desde el inicio de 2022. Entre las recomendaciones, incluyeron algunos puntos que ya fueron motivo de críticas de parte de los regantes sanjuaninos y que no alcanzaron a concretarse o se hicieron de forma parcial.

Una de estas propuestas criticadas fue la Ley de Eficiencia Hídrica, el primer proyecto que redactó la mesa, donde participaron entidades técnicas como la UNSJ, el INA-CRAS (Instituto Nacional del Agua) y el INTA. El borrador proponía, entre otros puntos, un programa de incentivos fiscales para los productores que cambiaran su sistema de riego recibiendo agua cuando el cultivo lo necesitara en lugar de hacerlo de forma general. Pero el texto no cayó bien entre los regantes y hubo críticas de falta de claridad, primero, y luego aseguraron que el cambio no era necesario. Finalmente, el texto entró a la Cámara de Diputados, pero no lo trataron en el recinto debido a la falta de consenso.

Otro de los puntos que la administración actual le recomendó a quienes estén a cargo de la gestión del agua (ver recuadro), tiene que ver con hacer un manejo integral de cuencas con balances plurianuales. Dentro de este apartado también agregaron un pedido que vienen haciendo hidrogeólogos hace tiempo: la recuperación del acuífero. En el texto aclaran que las reservas subterráneas bajaron en sólo un año 398 hm3, un volumen mayor a la capacidad máxima del Dique de Ullum. Para solucionar esto, solicitaron hacer recargas del mismo dejando circular agua por el lecho del río, pero, para lograrlo, fijar una cuota máxima para cada sector usuario, algo que no podría suceder sin antes acordar con regantes, quienes ya criticaron este plan.

El plan de gestión integral, aseguró el Secretario de Agua y Energía, Ramiro Cascón, funciona como "una recomendación, pueden ampliarlo, continuarlo o hacerle modificaciones". En el mismo también mostraron el avance de obras, entre las que incluyeron la mayor de las inversiones del área, El Tambolar, que se encuentra en un 39 por ciento de avance. Las autoridades salientes hicieron un apartado pidiendo continuar con esta obra y completar las mejoras del sistema de distribución de agua para riego, red cloacal y agua potable.

Gestión de Orrego

Ayer a partir de las 18, y hasta el cierre de esta edición, se reunieron en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos el ministro Julio Ortiz Andino, el secretario de Agua y Energía, Ramiro Cascón, e integrantes del equipo de Marcelo Orrego. En el encuentro trataron temas de la transición, tal como adelantó el titular de la cartera horas antes, tras la presentación del Plan de Gestión Integral.

De parte del equipo del gobierno electo estuvieron el ingeniero y especialista en riego David Devia (centro de la foto), y Ariel Villavicencio (derecha), quien es el actual Secretario de Obras de la Municipalidad de Rivadavia, integrante del equipo del actual vicegobernador electo Fabián Martín. No hubo confirmación oficial de si serán ellos quienes se harán cargo de las áreas clave, aunque fuentes gubernamentales aseguraron que al menos el primero podría ser el próximo Secretario de Agua.