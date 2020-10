A poco más de un año de que la provincia anunciara el inminente llamado a licitación para la construcción de la fábrica de paneles solares, la gestión uñaquista retomó el proyecto y, con el proceso ya puesto en la calle, espera para el 17 de noviembre conocer a las empresas que estén interesadas en encarar la obra. Con la convocatoria en marcha, el titular de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Víctor Doña, destacó que la adjudicación está prevista para enero y el inicio de los trabajos para dentro del primer trimestre del año que viene. Así, con un plazo de ejecución de 14 meses, el Ejecutivo tiene proyectado que la fábrica comience con la producción de paneles para mediados de 2022, en el predio que la empresa estatal tiene en Pocito. El presupuesto oficial es de 1.228 millones de pesos y, según la estimación inicial, la ejecución requerirá entre 200 y 300 obreros, mientras que, una vez que la planta esté operativa, generará entre 60 y 70 puestos de trabajo.

Para poder avanzar con el proyecto, Doña recordó que lo que inicialmente era una sola fábrica que contemplaba desde el procesamiento del mineral hasta el ensamble final en un panel, ahora se dividió en dos etapas. El cambio se decidió a fines de 2018 y se debió a los vaivenes del dólar, que ese año pasó a costar el doble en sólo dos meses. Luego, el año pasado, cuando se inauguró el nuevo edificio del EPSE, frente al estadio del Bicentenario, en Pocito, se hizo el anuncio del llamado a licitación por un monto estimado de 15 millones de dólares. Hubo demoras por el cambio de Gobierno nacional y luego llegó la pandemia, por lo que, a principio de mes, la gestión uñaquista decidió avanzar con la obra.

La primera etapa, que ahora se ha licitado, se denomina Fase 2A y en casi 7.800 metros cuadrados contiene la construcción del sector de logística y el edificio de producción de paneles. Además, incluye la nave industrial del edificio de producción de celdas, pero sólo con las instalaciones básicas, esto es, sin aquellas específicas para los sistemas de proceso y sin la correspondiente maquinaria de producción. Para la segunda etapa, con casi 4 mil metros cuadrados más, denominada Fase 2B, quedó la construcción del edificio de producción de lingotes de silicio grado solar y obleas cristalinas, con todas las instalaciones propias de los procesos de producción. Con esa fase, que está prevista más adelante, toda la planta quedará totalmente operativa.

Un punto clave que resaltó el titular del EPSE es que, si bien la fábrica de paneles está destinada a la construcción de paneles solares, "se trata de un proyecto de generación de energía, porque lo que se busca es que con los paneles se construyan parques solares". De hecho, Doña indicó que la provincia tiene terrenos disponibles y proyectos en carpeta como el Parque Eólico Solar Tocota. Así, indicó que la planta tendrá una producción anual de 230 mil paneles fotovoltaicos, lo que implica 71 MW de energía por año. Esto es, diez veces más a la capacidad de generación del parque solar de Cañada Honda, en Sarmiento. Respecto a la maquinaria, que hace un par de años está a la espera en el predio de la ex Cepas Sanjuaninas, en Rivadavia, Doña manifestó que "no hace falta cambiarla. Probablemente, habrá que hacer una actualización para la última fase, si es que hace falta. La tecnología se puede cambiar con un solo componente, no es necesario cambiar todo".

Presupuesto

1.228 Son los millones de pesos estimados que costará la construcción de la fase 2A de la fábrica de paneles solares. La cifra representa unos 15 millones de dólares al cambio oficial de ayer.