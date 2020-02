Luego de que la paritaria nacional estableciera el piso salarial del docente que recién se inicia, el Gobierno provincial lanzó su primera oferta con la que garantiza que el llamado cargo testigo llegue a los 23 mil pesos desde el mes que viene. El sueldo del maestro que comienza a desempeñarse en la actividad está en 20.250 pesos y los representantes del Ejecutivo les ofrecieron a los referentes gremiales un aumento del 4 por ciento al valor índice, más una suma remunerativa (sujeta a descuentos de ley) por persona de 1.000 pesos mensuales. A eso se le suma que la Nación destinará los 1.210 pesos del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), a lo que se agregan sumas fijas de otros 1.210 pesos en marzo, abril, mayo y junio. Todos esos ítems no solo repercutirán en el cargo testigo sino en el resto de los docentes. Además, es un hecho que habrá una instancia de revisión, la cual se definirá en las próximas reuniones, pero todo pinta para que sea en junio.

La negociación salarial local arrancó a las 20.15 y se extendió por más de tres horas y media. Tras recibir la propuesta, los sindicatos UDAP (el de mayor cantidad de afiliados), UDA y AMET la analizarán con sus bases y llevarán sus respuestas el martes. La discusión fue dura, ya que el Gobierno había ofrecido en un principio una suma remunerativa de 2 mil pesos. Pero desde los gremios, encabezados por Luis Lucero, Roberto Rosas y Daniel Quiroga, pidieron un esfuerzo y los ministros provinciales hicieron números. Así, la titular de Hacienda, Marisa López, y el de Educación, Felipe De Los Ríos, lanzaron sobre la mesa el aumento del 4 por ciento al valor índice, el cual repercute en el básico, la antigüedad y el radio (la zona en la que trabajan) de todos los docentes. En el caso de directores y supervisores, impacta en el adicional de responsabilidad jerárquica. A eso se le sumó la oferta de una suma remunerativa (con descuento de jubilación y obra social) de 1.000 pesos mensuales.

Desde UDAP, Lucero señaló que hoy se reunirán a las 8 en plenario, en el que bajarán la propuesta para que sea analizada por las bases con el fin de llevar una respuesta para el martes. En UDA, Rosa destacó que se juntarán a estudiar la propuesta el viernes a las 19 mientras que desde AMET también llevarán a cabo su respectivo encuentro.

La ministra de Hacienda manifestó que la oferta "es el máximo esfuerzo que puede hacer la provincia. Debemos ser muy responsables a la hora de ofrecer un acuerdo paritario en cuanto a lo que proponemos es lo que podemos cumplir. Trabajamos en ese sentido".

La paritaria nacional estableció que el salario mínimo del docente que recién se inicia pase a 25 mil pesos en junio y que haya una mesa de paritaria abierta a lo largo del año para evaluar el impacto de la inflación. López destacó que "habrá instancia de revisión", que "en principio sería a fines de junio. No quedó determinada para cuando, pero se definirá en las próximas reuniones". La ministra resaltó que San Juan fue la única provincia que otorgó el bono de 4 mil pesos en dos tramos.

Bajo análisis

El titular del gremio de UDAP, Luis Lucero, indicó que la oferta de la provincia será analizada por las bases docentes de su sector hoy a las 8 en plenario. Una vez discutida la propuesta, la misma será presentada en la reunión paritaria prevista para el martes 3 de marzo.

Por otro lado resaltó que el objetivo en la negociación fue que el impacto de un nuevo acuerdo salarial sea a través de un porcentaje en el valor índice y no una suma remunerativa no bonificable, tal como fue la primera propuesta del Ejecutivo, que fue rechazada. Por su parte, Roberto Rosa de UDA, sostuvo que la reunión fue "muy dura" atento a la propuesta inicial, que no fue aceptada. "Ha sido importante poder revertir ese criterio y lograr que hagan una oferta sobre el valor índice". Además, indicó que su gremio analizará la propuesta recién el viernes por la noche donde "hay que evaluar el impacto en cada docente".