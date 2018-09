El exsenador Ruperto Godoy estuvo esta mañana en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, y allí defendió a Cristina de las acusaciones en su contra, al tiempo que habló de la importancia del kirchnerismo en las elecciones presidenciales del próximo año. "La expectativa que tenemos es que en diciembre de 2019 deje el gobierno Cambiemos y que podamos instalar un gobierno peronista. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo para lograr la unidad. Habrá que dejarse de prejuicios, egoísmos, sectarismos y tratar de unir a todos lo que se pueda", aseguró. "Urtubey con sus posiciones, es funcional al gobierno. Lo que él debería hacer es me integro a este espacio y competir en las PASO", agregó Godoy.

Al ser consultado, sobre la posibilidad de que el peronismo no pueda ganarle una elección a Cambiemos sin el kirchnerismo, fue contundente: "Obviamente", dijo.

Con respecto a los procesamientos que pesan sobre CFK por corrupción durante sus mandatos y el de Néstor, Ruperto Godoy sostuvo que "Cristina no tiene ninguna condena firme y la Corte de Justicia sigue sosteniendo el principio de inocencia. Hubo un armado de sectores del Poder Judicial con sectores de los medios hegemónicos para instalar lo que ellos quieren imponer y esto no es así. Si uno ve la última resolución de Bonadio está llena de arbitrariedades, desprolijidades, donde no saben dónde está la plata. La única plata que se encontró en el exterior es de Macri y de la familia Macri".

De todas formas, el exsenador manifestó que "hay que investigar la corrupción, pero de manera seria, no con jueces que están ensañados y cuya única obsesión es mandar a la cárcel a Cristina. Es probable que haya cosas ciertas, pero terminan ensuciando todo. Los cuadernos no existen. Cristina es hostigada y humillada porque osó interpelar a los poderes, pensar en la distribución equitativa de los ingresos. Hay un sector social y político que no lo admite. Por ninguno lo hago, pero por Cristina pongo las manos en el fuego, creo que ella no se llevó la plata", concluyó.