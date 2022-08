"El último dato que tenemos es el de 2021. Soy realista, lo veo en la calle. Si no vamos unidos, se corre el riesgo de perder las elecciones en 2023", destacó ayer el exsenador y presidente de la Junta del PJ de Rivadavia, Ruperto Godoy. En el comicio legislativo de hace dos años, al que hizo referencia el kirchnerista, el Frente de Todos (FdT) superó por tan sólo 1,5 puntos a Juntos por el Cambio (JxC). Por eso, indicó que "no podemos estar hoy en una interna". Además, resaltó que, en su momento, si el gobernador Sergio Uñac "dice que va a ser candidato, es porque puede serlo". En ese marco, indicó que es "el dirigente más competitivo" y, luego, dejó un mensaje interno: "Como principio, el peronismo no impide ni veta a nadie", en alusión a las postulaciones. En todo caso, dijo que "será la sociedad la que defina" a la hora de votar.

En el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, Godoy remarcó que "la oposición, que estaba clavada en el 30 por ciento, hoy subió". Por eso, habló de la "unidad en el peronismo con todos los sectores", entre los que mencionó al giojismo y al Frente Renovador.

Defensor de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), reconoció que "ya no hay márgenes para sostenerlas", debido a que "la Cámara se ha pronunciado", en referencia a la sentencia que revocó el fallo de primera instancia, el cual declaraba la inconstitucionalidad del Código Electoral que eliminó las primarias. Así, sostuvo que "hay que buscar otro mecanismo, que tiene que ser bien participativo. Si me preguntan cuál es la otra alternativa: es lema, no hay otra". Sobre la llegada de Sergio Massa al gabinete nacional, Godoy recordó que el tigrense "viene del Frente Renovador que en 2013 dividió al PJ en Buenos Aires, después en 2015 y en 2017. Pero, eso es pasado. Es parte de una coalición y hay que saber convivir y aceptar los matices". Ante la consulta si le da carta blanca por un tiempo, respondió que "por supuesto", además de reconocerle una buena labor en la presidencia de la Cámara de Diputados.