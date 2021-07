Comanda uno de los departamentos más poblados de la provincia y, por lo tanto, conoce el peso que implica un buen resultado electoral de cara a las próximas elecciones legislativas. Con esa realidad sobre sus espaldas, el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, se animó a tirar jugosas definiciones sobre su futuro político y otras más globales, que implican decisiones con peso político provincial. Por ejemplo, respaldó a Walberto Allende como posible candidato a diputado nacional del Frente de Todos, dijo que él mismo se ve con chances de pelear una diputación nacional en 2023, casi desafió al bloquismo a sacar más votos que el peronismo y no descartó que su esposa y actual vicpresidenta del PJ, Daniela Rodríguez, pueda competir por su sillón, también dentro de dos años. Todo ocurrió ayer en el programa de radio A Todo o Nada, de Radio Sarmiento.

Sobre una diputación nacional en 2023, Gramajo abrió la puerta al indicar que "es una posibilidad". Es que, según fundamentó, "los reconocimientos se dan al trabajo que uno hace y a la capacidad que uno tiene. Lo que no podemos hacer es nivelar para abajo. Siempre hay que nivelar para arriba, de acuerdo a la construcción y al trabajo como uno viene haciendo". Con ese fundamento y otros descartó querer competir en las próximas elecciones generales por el cargo de representante de Chimbas en la Legislatura provincial, un paso común para varios intendentes. "Es un cargo -el de concejal- con el que no me siento cómodo y que pude ocupar en 2015", cerró.

Sobre las próximas elecciones legislativas Gramajo arrancó cauto, aunque firme, al hablar acerca del peso que su departamento le puede aportar a una eventual victoria del Frente Todos en toda la provincia. En esa línea dijo que "en Chimbas tenemos 4.632 afiliados al Partido Justicialista y en la última elección nos votaron más de 30 mil personas". Gramajo viene manteniendo una puja política con el diputado bloquista de su distrito, Andrés Chanampa, quien está trabajando para ocupar el sillón del peronista, lo que detonaría una interna con el peronismo chimbero. A pesar de que la puja es pública, en esta ocasión Gramajo negó que exista tal competencia con el partido de la estrella que, a su vez, va camino a presentar una lista propia de candidatos a diputados nacionales dentro del Frente de Todos. Sobre este último punto, la posible competencia en estas legislativas con el bloquismo, Gramajo dijo que "nosotros (el PJ) no trabajamos para competir, sino para ganar. No sabría definir si el bloquismo va a sacar mucho o poco porcentaje, pero va a estar bueno para saber dónde está parado cada uno. Va a suceder lo mismo en todos los departamentos, incluido donde el bloquismo es gobierno", dijo desafiando casi al socio político del PJ a obtener un mejor resultado electoral que el peronismo.

Sobre las posibilidades de su esposa y actual vicepresidenta del PJ provincia, Daniela Rodríguez, sea su sucesora en la intendencia, Gramajo no lo afirmó y sólo se limitó a indicar que Rodríguez es una de las tantas personas que pueden ser candidatas. De esa forma el jefe comunal colocó a su esposa en la línea de largada, ya que no descartó de plano que esa posibilidad no exista o no se haya pensado.

Por otro lado, respaldó fuertemente al actual diputado nacional Walberto Allende, quien iría en la lista del Frente de Todos para renovar mandato.





GRAMAJO X 6