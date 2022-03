Este lunes, el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, habló sobre su futuro en la política luego de las Elecciones 2023, ya que no puede pelear por un nuevo periodo para encabezar la Municipalidad de Chimbas. En diálogo con Demasiada Información, que se emite por Radio Sarmiento, el primer mandatario chimbero no tuvo reparos en referirse a lo que podría ocurrir tras dejar la intendencia. Si bien en un primer momento, aseguró que "no estamos pensando en el 2023", posteriormente abrió la puerta para analizar qué puesto ocupará.

Consultado por la posibilidad de hacerse cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, Gramajo no se achicó y sentenció "puede ser". "Todo depende de la necesidad que tenga el gobernador en la provincia. Tenemos que ver cómo estamos en ese momento", marcó.

Además dijo que cuando llegue el momento, "podemos proponer pero quien conduce es el que toma la decisión". "Hoy no podemos asegurar nada porque lo que hablamos con Sergio (Uñac) es que concentremos esfuerzos en la gestión", resaltó.

"Se propondra los candidatos que cumplan con las cualidades y características como una mirada moderada, mucho diálogo, poder contener a los sectores y resolver los problemas en conjunto", indicó.