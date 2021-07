Los integrantes de Consenso Ischigualasto confirmaron ayer el armado de su frente electoral que competirá en las legislativas y reiteraron la invitación al diputado nacional Marcelo Orrego y a sus socios de Juntos por el Cambio para lograr la unidad opositora hasta el 14 de la próxima semana, el vencimiento del plazo de presentación de alianzas. Sin embargo, el convite incluyó algunos dardos, que sonaron a presión. Marcelo Arancibia, del Gen, destacó que "si no se da una fuerte unidad, la sociedad sabrá quién trabaja para el oficialismo y quién quiere realmente un profundo cambio". Por su parte, Martín Turcumán, de ADN, resaltó que "estamos abiertos para escuchar a la gente del otro sector para ver si, verdaderamente, pretenden, esta vez, ganar las elecciones, como el pueblo de San Juan necesita y demanda".

Consenso Ischigualasto nuclea, además, a la Cruzada Renovadora, al Socialismo, a la Coalición Cívica - ARI y a disidentes del PRO y la UCR, entre otros. El grupo se había presentado en sociedad el 30 de marzo tras la realización de una conferencia de prensa en la que se mostraron dispuestos a la unidad con el Frente Con Vos que lidera Orrego, el cual se denominará Juntos por el Cambio, al igual que a nivel nacional. No obstante, desde la principal coalición opositora hubo desconfianza y cuestionamientos. Uno de los obstáculos centrales es la presencia del partido ADN y, sobre todo, de uno de sus referentes, José Peluc, quien es el delegado local del Enacom, por lo que lo vinculan tanto con el Gobierno nacional como con el provincial. Ante las acusaciones, Turcumán ha salido en defensa del dirigente, al afirmar que este lo ha venido bancando en las críticas que lanza a las gestiones nacional y provincial.

La presentación de listas y candidatos vence el 24 de julio.

Desde Juntos por el Cambio, el que recibió a enviados de Consenso Ischigualasto fue el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, pero nunca se concretó una cumbre con Orrego y los presidentes del PRO, la UCR, Dignidad Ciudadana y Actuar.

En Consenso Ischigualasto, el cruzadista Alfredo Avelín cerró las tratativas con Orrego y compañía debido al "destrato que han recibido". Pero hay otros que mantienen la esperanza de la unidad para vencer al Frente Todos que conduce el gobernador Sergio Uñac. Arancibia habló ayer de "los amigos de Juntos por el Cambio" y remarcó que "guardamos la esperanza de que el diputado nacional y la gente que lo acompaña entre en razón y no le frustre a la sociedad sanjuanina la posibilidad sanjuanina de terminar con el largo ciclo de victorias peronistas". Además, le indicó a Orrego que "un dirigente no debe tener ningún problema en sentarse a dialogar políticamente porque es lo que nutre la esencia de la democracia". Por su parte, Turcumán dijo que "no perdemos la esperanza" de que se pueda llevar adelante una reunión "en una mesa concreta de diálogo para la conformación de un frente único que enfrente al justicialismo".

Por otro lado, el socialista Benjamín Kuchen dijo que su partido no se alineará con Juntos por el Cambio. A su vez, Facundo Guzmán, de la Coalición Cívica, cuyo partido a nivel nacional está en el principal frente opositor, dijo que encontró respaldo en Consenso Ischigualasto.