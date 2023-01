Primero, lanzó su agrupación para trabajar en el departamento y, después, una convocatoria a los vecinos para que hicieran aportes a un programa de gobierno. Así, el secretario de Ambiente de la provincia, Francisco Guevara, fue construyendo un camino y sobre el fin de semana confirmó que será candidato a intendente de Rivadavia por el Frente de Todos (FdT), dentro de la línea del gobernador Sergio Uñac. De esa manera, el funcionario se suma al otro postulante que había salido a la cancha por el mismo sector: Marcelo Delgado. Además, suena con fuerza que se anotará la ministra de Salud, Alejandra Venerando. Es decir, el uñaquismo jugará con todo para tratar de recuperar el departamento que está en manos de Producción y Trabajo, puntal de Juntos por el Cambio (JxC), además de que una victoria repercutirá en la puja por la Gobernación. A todos ellos se suma el concejal bloquista Walter Vázquez y el dirigente Facundo Perrone, aunque este irá por la línea giojista.

El nuevo mecanismo de votación, el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD), el cual es igual a Lemas, permite que se anoten distintos candidatos de una misma alianza y los votos que obtenga cada uno de ellos se acumulan y van a parar al que salió primero, lo que le sirve para competir con el rival de otra coalición, que puede utilizar dicha herramienta de tributación. Se trata de un esquema que el FdT tratará de aprovechar para ganar en la comuna que conduce Fabián Martín, quien tiene, por ahora, tres nombres en danza (Ver recuadro).

El intendente, de buena gestión en los vecinos, no puede repetir y en la coalición que lidera el PJ ahí ven una chance, además de que está fresco el antecedente de 2019. Regían las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, en esa instancia, Martín obtuvo 19.824 sufragios, mientras que su rival interno, la radical Delia Pappano, conquistó 2.366. Así, todo el frente escaló a 22.190 sufragios. Por su parte, el FdT llevó a Marcelo Delgado, Raúl Alonso y Ruperto Godoy, quienes juntos sacaron 21.458 votos. Como el esquema de votación era eliminatorio, el jefe comunal y Delgado pasaron a la general y el primero ganó tranquilamente la reelección, sumado a que su contrincante no pudo retener los votos de la alianza. La expectativa en el FdT es que los que compitan tengan un rendimiento parecido al de las PASO 2019, en la que, con los votos de los tres, le "ganaron" a Martín. Con el SIPAD, es una sola elección y los sufragios de una misma coalición sirven para la sumatoria general.

En ese escenario, Guevara es una de las fichas del oficialismo provincial. El funcionario destacó que "confirmo que voy a ser candidato a intendente" y "lo he conversado con el Gobernador. Estoy con mucho entusiasmo y ganas de poder ser un instrumento de los vecinos de Rivadavia para dar soluciones que le mejoren la calidad de vida". Así, le apuntó a la gestión de Martín al señalar que, "en los últimos ocho años, en el departamento no se han logrado transformaciones profundas. El centro comercial en Rivadavia no se encuentra ni definido ni desarrollado. No tenemos un centro cultural, ni un teatro y ni un auditorio. No se cuenta con un programa turístico con productos locales. No hay salas velatorias ni un estadio como centro deportivo municipal".

Antes de asumir el 10 de diciembre de 2021 en la Secretaría de Ambiente, Guevara fue diputado nacional, director de Turismo y Cultura de la provincia y asesor legislativo. Siempre se referenció en Uñac como líder, al punto de desconocer y tener una fría relación con la conducción de la Junta Departamental. Frente al universo de candidatos del FdT, el funcionario remarcó que "el SIPAD permite que los que tengamos diferentes miradas podamos participar. Me parece más que interesante poder llevar al departamento una rica oferta electoral desde el proyecto del Gobernador". No fue lo único, ya que dejó en claro que, "quienes seamos candidatos de la línea de Uñac, debemos tener un solo Norte: recuperar el departamento. Voy a trabajar incansablemente para ello".

Producción y Trabajo

El intendente Fabián Martín va por su segundo mandato y no puede repetir. Son tres las figuras de su equipo que están trabajando en sus candidaturas. El más instalado es el diputado departamental, Sergio Miodowsky. La legisladora proporcional, Nancy Picón, también ha salido a posicionarse, al igual que el secretario de Servicios, Raúl Ibaceta. De cara a la elección, el jefe comunal cerró un acuerdo con un sector del PJ, encabezado por los exconcejales Orlando Ibaceta y Miguel Gómez, para captar votos ligados a ese partido. Además, en el entorno del jefe comunal apuntan a que también puedan jugar desde otros partidos de JxC.

CLAVES

Relevancia

El FdT quiere arrebatarle Rivadavia a JxC, uno de sus bastiones y el tercer departamento en cantidad de electores. Además, un triunfo repercutirá en el resultado en la puja por la Gobernación.

Sistema electoral

El FdT tratará de aprovechar el nuevo sistema electoral (SIPAD), en el que los votos de los candidatos de un mismo frente se acumulan y van a parar al que salió primero.

Cartas

Francisco Guevara, secretario de Ambiente, es una de las fichas con las que apuesta el PJ. También suena con fuerza que se anotara la ministra de Salud, Alejandra Venerando.