El actual secretario de Ambiente de la provincia, Francisco Guevara, lanzará su espacio político con el que buscará ser una opción en Rivadavia en 2023 con el Frente de Todos. El dirigente peronista confirmó que "será un espacio de fomento y participación" que se llamará Confiar y que tendrá una primera actividad en las cercanías del 25 de Mayo. Se trata de un primer paso para un armado propio con el que apunta a "construir un proyecto departamental, superador a lo que existe en la gestión comunal". Si bien el dirigente fue cauto sobre sus aspiraciones, lo cierto es que indicó que la estructura tiene como objetivo conformar una plataforma de gobierno municipal.

No es la primera vez que Guevara suena como una alternativa en Rivadavia. Su nombre circuló en marzo, cuando miembros de la Junta Departamental del PJ, como Marcelo Delgado y Raúl Alonso, quienes, a su vez, no descartaron anotarse para la contienda del año que viene, lo pusieron sobre el tapete al indicar que es un dirigente que lleva un tiempo recorriendo las calles y que, internamente, ha manifestado que tiene intenciones. En su momento, el actual titular de la Secretaría de Ambiente había indicado que "no es momento para hablar de candidaturas", pero dejó abierta la puerta al expresar que su tarea en ese distrito apunta a que "el modelo San Juan y de Uñac llegue finalmente a Rivadavia". Los peronistas no son los únicos que tienen ganas de ir por la jefatura comunal, ya que, en el caso del Bloquismo, su presidente, Luis Rueda, no descartó anotarse en la contienda luego de mostrarse en un acto partidario en el departamento.

Rivadavia es uno de los distritos centrales en la puja electoral. Está en manos de la oposición provincial y su intendente es vice de Producción y Trabajo y uno de los referentes locales de Juntos por el Cambio (JxC). Fabián Martín transita su segundo mandato, por lo que no puede repetir el año que viene. Así, se abre la posibilidad de renovación, por lo que suenan varios desde el oficialismo y la oposición. Como sucesores de Martín perfilan los diputados Sergio Miodowsky y su par Nancy Picón.

Guevara busca posicionarse en el tablero peronista rivadaviense, el cual viene de hace años con fuertes divisiones internas (Ver recuadro). De hecho, reconoció que su armado pertenece al PJ, pero que "va a tener una mirada propia, que puede o no trabajar con la Junta".

Sobre el lanzamiento de su espacio, Guevara confirmó que será con un "locro militante, probablemente el 28 de este mes, aunque estamos cerrando los detalles". Según indicaron fuentes del sector, el objetivo de la reunión, además dar a conocer Confiar, será mostrar capacidad de movilización y peso en el departamento. Consultado por el nombre, Guevara aportó consideraciones que reflejan su intención de ser candidato en 2023. Según manifestó, "tenemos que confiar en una nueva generación de dirigentes, como la mía, de la que se dice que no tenemos experiencia. Estamos preparados para asumir nuevos desafíos y, más allá de lo que se ha hecho en el departamento, confiar en que se pueden hacer bien las cosas, en materia de obras, turismo, la cultura y lo ambiental". También indicó que el armado tendrá cinco áreas principales: Cultura, Turismo, Ambiente, Desarrollo Social y Planificación Territorial, las que serán conducidas por personas idóneas, con la mira en que "puedan estar al frente de dichos espacios" en una futura gestión comunal.

Divisiones en el PJ de Rivadavia

La Junta Departamental del PJ Rivadavia se encuentra dividida. Distintos referentes del partido, como Marcelo Delgado y Raúl Alonso, mantienen diferencias con el titular, Ruperto Godoy. Incluso, Alonso criticó al exsenador por llevar adelante acciones que no generan "la construcción que necesita el espacio. La agenda de Ruperto no es la agenda de Rivadavia", había sentenciado.

Por su parte, Guevara también se había distanciado de Godoy al manifestar que "mi conductor es Sergio Uñac, no la Junta Departamental".

A su vez, fuentes ligadas a la Junta del PJ rivadaviense vienen sosteniendo que el joven dirigente debe concentrarse en su gestión como secretario de Ambiente y no comenzar a mostrar las cartas de cara al 2023 antes de tiempo.