Caucete. A fines de octubre Julián Gil recibió el OK del Tribunal Electoral para su partido Unidos Triunfaremos.

Los intendentes basualdistas de Caucete y Ullum, Julián Gil y Leopoldo Soler, respectivamente, no descartaron jugar con boleta corta en las elecciones del año que viene, esto es, presentarse en soledad para los cargos de jefe comunal y concejales. El primero ya tiene un partido municipal propio para hacerlo, mientras que el segundo no rechazó la posibilidad de conformar uno para llevar a cabo la jugada, por fuera de Cambiemos. El objetivo es claro: poder competir con un proyecto propio y a su vez, tener la chance de mostrar su apoyo al gobernador Sergio Uñac en campaña, buscando el arrastre de este último. Eso sí, no podrán llevarlo en el voto debido a que, como no integrarían el frente oficial, no contarán con dicho aval. Fuentes justicialistas indicaron que el basualdista de 9 de Julio, Gustavo Nuñez, ya está haciendo correr la voz de que pretende pegarse a la imagen de Uñac, pero el jefe comunal no atendió los llamados de este medio.



Quien se mostró más proclive a competir en soledad fue Julián Gil, que ayer en rueda de prensa sostuvo que su partido Unidos Triunfaremos "hoy va solo". Por su parte, Soler indicó que armar un espacio municipal propio "es una posibilidad que no está descartada" y además apuntó a que tiene tiempo de definirlo hasta los primeros días de enero. Ambos no le cierran la puerta a integrar un frente electoral con otros espacios. Si un dirigente busca conformar un partido municipal propio y a su vez quiere llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas, el plazo para tener el visto bueno del Tribunal Electoral local es el día antes del plazo para la presentación de frentes, esto es, el 10 de enero. Por otro lado, si una agrupación comunal busca competir en soledad, el plazo final es el 29 de enero, el día previo a la presentación de precandidatos para competir en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Ullum. Soler buscará la reelección como intendente. Enfrente tendrá al PJ, que confirmó a David Domínguez como candidato.



Gil, Soler y Nuñez llegaron a la intendencia en 2015 de la mano de Producción y Trabajo, que conduce Roberto Basualdo, y que hoy está bajo el paraguas de Cambiemos. Pero los tres han sido críticos del gobierno de Mauricio Macri y, al mismo tiempo, han elogiado la gestión local de Sergio Uñac. De hecho, el jefe comunal de 9 de Julio ha sostenido que hasta el momento ha tenido más ayuda del gobierno provincial que de la administración nacional. En el caso del intendente de Caucete, a fines de octubre recibió el OK de las autoridades electorales para que "Unidos triunfaremos" pueda participar de los comicios, situación que le abre la puerta para ir por fuera del frente. Soler también le había apuntado al Presidente al manifestar que "me resulta muy difícil verme alineado a un Macri reelecto". Así, fuentes calificadas sostuvieron que los tres basualdistas se ven más afuera que adentro de Cambiemos, aunque no todo está cerrado.

9 de Julio. Nuñez se ha mostrado cerca de Uñac, pero el PJ departamental le cerró la puerta para jugar por dentro del espacio.



Tanto Gil como Soler indicaron que la posibilidad de ir con un partido propio va a depender de cómo esté integrado el frente opositor, definición que hasta el momento es una incógnita, ya que Cambiemos no ha mantenido ni un solo encuentro político luego de que Uñac anunciara el desdoblamiento de los comicios. Es más, Gil sostuvo ayer que hace un año que no dialoga con Basualdo, el aún líder de Producción y Trabajo, y que "recién me mandó hace dos días un Whatsapp" y que no ha hablado con su posible sucesor, Marcelo Orrego.



La jugada de la boleta corta también está abierta a dirigentes oficialistas que quieran competir por alguna Intendencia y no tengan lugar en las PASO.

En San Juan, las PASO serán el 31 de marzo y las elecciones generales, el 2 de junio.

La disputa de Espejo en Iglesia

Jorge Espejo, presidente de la bancada bloquista en la Cámara de Diputados, viene asegurando que competirá por la Intendencia de Iglesia dentro del frente oficialista. Pero ante la consulta de que se cierren las PASO por una lista de unidad, en la que él quede afuera, el legislador reconoció que "en última instancia" podría participar a través de un partido municipal con boleta corta. De hecho, admitió que hay "amigos" y "compañeros" que están viendo la conformación de una fuerza departamental. Eso sí, todos aquellos que quieran hacer esa jugada deben realizarla rápido, dado que los plazos apremian. No obstante, Espejo remarcó que su prioridad es jugar con el sello bloquista dentro de la sociedad que dirige Sergio Uñac.

En el armado de partidos municipales, desde Chimbas hay intenciones de dos grupos. Un interesado podía ser Carlos Mañé, quien quería competir en las PASO contra el intendente Fabián Gramajo, pero tiene la puerta cerrada. El chimbero negó estar detrás de la creación de un partido, pero no descartó jugar en otro espacio.