La provincia recibirá la próxima semana un envión clave de la Nación para avanzar con la megaobra del acueducto Gran San Juan. Se trata de un paso técnico, que consiste en la no objeción al pliego de la obra civil. Con ese OK, se dispararán los fondos y la gestión uñaquista llamará antes de que finalice noviembre a licitación para la construcción de la planta de agua potable y el zanjeo y la instalación de kilómetros de cañerías. Luego de la convocatoria a las empresas interesadas y de no mediar inconvenientes, desde OSSE esperan que la obra sea adjudicada en diciembre y así, que los trabajos comiencen en la primera quincena de enero.



La habilitación de Nación para hacer el llamado a licitación no es menor, ya que significa la disponibilidad de 1.170.046.233 de pesos que aportará la administración central para llevar adelante la obra. Los recursos se deben a que la provincia firmó un acuerdo para que la gestión macrista asuma la totalidad del costo de la obra civil. Para el caso de los materiales, las cañerías, las mismas financiadas a través de dos créditos, de 50 millones de dólares cada uno, firmados con Kuwait y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).



El acueducto Gran San Juan es clave para la administración uñaquista, que reformuló y extendió el proyecto inicial que contemplaba reflotar y ampliar la batería de pozos ubicada en los esteros de Zonda. Tras una serie de estudios, proyectó la construcción de una nueva planta potabilizadora al pie del dique Punta Negra y una extensa red de cañerías, de 56,7 kilómetros de extensión, para abastecer al Gran San Juan, parte de Pocito, Ullum y Zonda. De esa manera, se generará el suministro necesario para abastecer de agua potable a una población de más de un millón de habitantes para dentro de 50 años.



La confirmación de Nación llegó de parte del ministro de Infraestructura local, Julio Ortiz Andino, quien indicó que el pliego de la megaobra está finalizado y está todo listo para recibir la no objeción de Nación y llamar a licitación.



Por su parte Sergio Ruiz, titular de OSSE, explicó que "hace unas semanas hicimos el pedido a la Nación. Nos indicaron hacer unas modificaciones menores al pliego, algo que cumplimos el jueves, por lo que la semana que viene vamos a recibir la confirmación definitiva". Así, aseguró que "la licitación se hará, a más tardar, a fines de noviembre".



Por otro lado, Ruiz aclaró que si bien se trata de una obra que tiene un presupuesto de poco más de 1.170 millones de pesos, "es una sola licitación para un solo contratista que deberá definir si trabaja de manera individual o si se presenta conformando una unión transitoria de empresas (UTE)".



Desde la provincia manejan plazos expeditivos para licitar los trabajos, hacer el análisis de las propuestas y adjudicar la obra. En OSSE indicaron que de no mediar inconvenientes, una vez hecha la convocatoria, habrá unos 30 días para hacer la apertura de sobres, más un par de semanas para analizar las carpetas y luego firmar el contrato, algo que se espera para fin de año. Según Ruiz, "de no mediar inconvenientes, los trabajos deberán comenzar la primera quincena de enero". Una vez iniciadas las tareas, la empresa ganadora tendrá un plazo de tres años y cuatro meses para finalizarlas.

Otra planta similar a la de Marquesado

Luego de que en 1958 se inaugurara la planta de agua potable de Marquesado (foto), en la provincia se construirá otra de igual dimensión para duplicar el abastecimiento y atender a la demanda que habrá dentro de 50 años.



Tras una serie de estudios, la gestión uñaquista decidió construirla al pie del dique Punta Negra. Según el proyecto, una vez que esté en pleno funcionamiento, la planta tendrá una producción de 3,2 metros cúbicos por segundo que serán inyectados a la red central. Esa producción permitirá ampliar los recursos a ocho departamentos: Capital, Chimbas. Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Zonda, Ullum y parte de Pocito. Además, asegurará que haya agua potable para cuando la población supere el millón de habitantes.



El monto total de los trabajos a realizar, entre la planta potabilizadora y las cañerías a instalar, ronda los 3.300 millones de pesos.



Las cañerías

Las que están

Con el proyecto original del acueducto, la provincia licitó en 2015 parte de las cañerías para la obra. La repartición ya cuenta con casi 15 kilómetros de caños de acero inoxidable que entregó la empresa Electrometalúrgica Jaime, por un monto de 380 millones de pesos, y otros 13 kilómetros de tubos de la firma Krah por 51 millones de pesos.

Las que vendrán

Gracias a dos créditos, uno de Kuwait por 50 millones de dólares y otro similar de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el Ejecutivo está en condiciones de adjudicar la adquisición del resto de las cañerías para el acueducto. La licitación fue en julio, tuvo un presupuesto de 1.300 millones de pesos y se presentaron cuatro firmas.