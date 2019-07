Escasos. Son pocos los antecedentes de debates, dado que los candidatos del oficialismo suelen rehuirle y se pierde el interés. En la foto, un debate en 2009.



Desde un grupo de partidos políticos, agrupaciones estudiantiles y organizaciones no gubernamentales armaron un debate de precandidatos en primer término a diputados nacionales para el 2 de agosto a las 18 en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. En la mesa chica de la organización del evento dijeron que aún no han confirmado su presencia los dos principales contendientes: el justicialista José Luis Gioja, del Frente de Todos, y Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio. El primero no contestó los llamados de este medio mientras que tampoco hubo respuestas por parte del segundo.

El temario tendrá ejes como salud, educación, economía y desarrollo.

La actividad lleva el nombre de "San Juan Debate", a tono con el que por ley se realiza a nivel nacional para los candidatos a presidente. En la provincia, las iniciativas surgen de diversos sectores de la comunidad, por lo que no son obligatorias y las asistencias dependen de la voluntad de los postulantes. De hecho, hubo un proyecto de ley para que se instrumentara obligatoriamente en San Juan, pero no prosperó.

El debate fue armado por integrantes de partidos como la Cruzada Renovadora, el Partido Socialista, Dignidad Ciudadana, la Nueva Izquierda y el PTP, organizaciones no gubernamentales, centros de estudiantes y agrupaciones universitarias. En ese marco, los que serán de la partida son el radical Eduardo Castro, que va en la otra lista de Juntos por el Cambio; la cruzadista Nancy Avelín y el socialista Conrado Suárez, que van en la interna de Consenso Federal; Mary Garrido, del Frente de Izquierda, y Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana. Además de Gioja y Orrego, el que también está en duda es Marcelo Tejada, de Nueva Dirigencia, dijeron las fuentes.