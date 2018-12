Juntos. Desde principio de año que los diputados Pablo García Nieto y Carlos Munisaga se han mostrado distanciados. Gracias al programa A todo o Nada, a mediados de diciembre se mostraron juntos con un diálogo pacificador.

El presidente del Partido Justicialista, Sergio Uñac, tomó una decisión. En Rawson habrá interna para definir quién será el candidato a intendente. Quienes ya están confirmados para la disputa son Rubén García, actual Secretario de Obras del municipio y quien representa la continuidad de la gestión giojista; y Pablo García Nieto, figura del uñaquismo en la Cámara de Diputados. Pero además aparece un tercero, el ibarrista Carlos Munisaga, quien por el momento no se baja de la disputa, aunque no descartó usar una boleta corta para hacerse de la intendencia. Por otro lado, Uñac también definió quién será el candidato a Diputado por el espacio. La figura elegida para ocupar ese cargo es el actual intendente Juan Carlos Gioja.

Que el candidato de Rawson se defina en una interna refleja un primer paso para un principio de acuerdo político provincial entre el uñaquismo y el giojismo. Ambos espacios tuvieron una fuerte disputa en las elecciones legislativas del año pasado, cuando José Luis Gioja tuvo intenciones de ser candidato a senador. Además, se trata de un departamento que es clave por su magnitud, es el que más habitantes tiene de la provincia y porque es el bastión del giojismo, que a través de Juan Carlos Gioja, comanda los destinos de esa comuna desde el 2011. A través de los años, el jefe comunal ha logrado contar con una estructura fuerte, pero no ha podido canalizarla en una figura de peso, lo que permitió que se instalaran figuras del uñaquismo y del ibarrismo.

El mandato de Uñac para todos los departamentos, de no obtener un consenso, fue que no se generaran más de dos listas para no presentar tantas opciones al electorado y para que la elección no produzca un número elevado de heridos políticos que complique el trabajo de cara a las generales. Por el momento, en ese escenario no entra Munisaga, aunque fuentes oficiales indicaron que todavía es considerado por el espacio para competir dentro del frente. Incluso, el actual diputado provincial manifestó que "voy a seguir peleando para estar dentro del frente y que el candidato se dirima entre tres".

Las fuentes consultadas indicaron que una traba para la participación del ibarrista, que a su vez es el presidente del partido Confe, es el 10 de enero, fecha límite para la conformación de frentes electorales. Según explicaron, si el partido de Ibarra se suma al Frente Todos, no podrá elegir ese selló si le cierran las puertas para ir a internas. Por otro lado, especialistas consultados indicaron que el Confe puede firmar la integración del frente y antes del 30 de enero, antes de la presentación de precandidatos, puede abrirse del frente. Con ese paso, Munisaga seguirá mostrando su apoyo a Sergio Uñac y podrá jugar por fuera del espacio con una boleta corta, esto es, con un candidato a intendente y la lista de concejales.

Al ser consultado por la habilitación a las PASO, el intendente Juan Carlos Gioja indicó que "lo menos complicado y desgastante para uno y otro lado son las Primarias. Así que iremos a internas". Además opinó que él no tendría problemas que sea entre tres precandidatos, sumándolo a Munisaga. Por otro lado confirmó que será el candidato a Diputado Departamental de Sergio Uñac por lo que estarán juntos en la boleta. Por su parte, Pablo García Nieto apuntó que las intenciones políticas de cada uno se saldarán en las PASO, aunque advirtió que lo mejor sería que haya dos boletas y no tres.

Al igual que el oficialismo, la oposición de Marcelo Orrego también negocia sus candidatos de Rawson.

Fechas clave

> Alianzas

El 10 de enero es la fecha límite que tienen los partidos para la presentación de alianzas. Esto es 80 días antes de las elecciones primarias. Una vez conformado el frente, el mismo deberá ser presentado en el Tribunal Electoral.

> Candidatos

El 30 de enero es la fecha límite para la presentación de los precandidatos ante la Junta Electoral Partidaria o de la Alianza o Frente Electoral. Esto es 60 días antes de las elecciones primarias locales.

>> El escenario opositor

Al igual que el oficialismo, el frente opositor también está moviendo sus fichas en Rawson. A principio de mes el Frente Con Vos contaba con dos figuras para competir por la intendencia: el basualdista Gustavo Ruiz Botella y Gimena Martinazzo del PRO. El primero ha acompañado a Leopoldo Soler en la intendencia de Ullum como secretario de Hacienda, mientras que Martinazzo es coordinadora local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y una de las fieles representantes del macrismo en la provincia. Pero ahora hay una tercera opción dentro de la oposición, se trata del cantante de cuarteto Roberto Sosa, más conocido como "El Yeyo". Fuentes calificadas indicaron que en un principio el objetivo es llegar a una lista consenso pero no descartan utilizar las PASO para definir quién será el candidato opositor. En ese caso, los tres irían a internas.