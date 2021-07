Es la única mujer que tiene el mando de una Intendencia y, de cara a las próximas elecciones legislativas, se mostró confiada en que los vecinos apoyarán su gestión, por lo que los números del departamento sumarán a la bolsa total de la lista oficialista. La intendenta de Caucete, Romina Rosas, pasó por el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, y aseguró que Caucete "siempre ha sido peronista y va a seguir siendo de esa manera". Así, a la hora de analizar el comportamiento del votante, señaló que "habrá una mirada a Nación y luego a provincia y al municipio". Además, indicó que, a pesar de la pandemia, apunta a cumplir con las promesas que dio al asumir en la comuna. Por otro lado, sostuvo que en el departamento del Este hay sectores que "siguen siendo muy machistas" y que le hacen sentir que es mujer también en el ámbito político.

- ¿Cómo es el proyecto del Estadio Único en el predio de la exbodega El Parque?

- Lo comenzamos a armar en 2019, en el inicio de la gestión, buscando otorgar un espacio acorde a nuestros deportistas. Es una Ciudad Deportiva. En una primera etapa son 10 millones de pesos, destinados al estadio. Luego, esperamos avanzar en las siguientes fases. La semana que viene vamos a saber qué empresa ganó la licitación y, antes de fin de año, esperamos tener la obra de la cancha concluida. Los fondos son nacionales.

- ¿En qué estado se encuentra la obra de cloacas y cuándo prevé que finalizará?

- Esta obra no podía esperar más. Hace una década que el sistema estaba colapsado con líquidos cloacales en las viviendas y en las calles. Es una obra más que positiva y sabemos que genera impactos negativos porque se rompe la calle y genera molestia. Pero estamos hablando de que se va a ver beneficiada el 80 por ciento de la población de Caucete. Todo el casco urbano. Una fecha tentativa de finalización es a mediados del año que viene.

- La ministra de Turismo confirmó que se está trabajando para una renovación integral del complejo de la Difunta Correa. ¿Qué plazos manejan?

- Es un megaproyecto. Implica la renovación del santuario, no sólo de la Difunta Correa, sino también de San Expedito, en Bermejo. En esa línea, desde el municipio y, junto con los profesionales de Turismo, estamos trabajando en un Camino de la Fe, que es netamente caucetero, donde están incorporados, no sólo la Difunta y San Expedito, sino también, por ejemplo, el convento que tenemos en Villa Independencia. Luego está San Isidro, que es muy visitado por los productores. Así, hasta llegar a Las Chacras, pasando por Vallecito y San Expedito. También está incluido el Baño del Indio para los pueblos originarios.

- ¿Tienen estimado cuál será la mano de obra requerida?

- Con seguridad, estamos hablando de unas 50 familias que se van a ver beneficiadas.

- Por la situación de las cloacas, las encuestas indican que su imagen ha caído. ¿Le preocupa eso de cara a las elecciones legislativas?

- Tengo la certeza absoluta que los dos próximos años serán mucho mejores. Primero, por el contexto, pero, sobre todo, porque, a pesar de que la obra de cloacas genera malestar, incomodidades, vamos avanzando con los bacheos y las repavimentaciones de algunas de las arterias. La animosidad va cambiando. Tengo la certeza de que los cauceteros entienden que para poder construir un Caucete distinto, con progreso, tenemos que atravesar estas situaciones que son difíciles.

- Algunos de sus detractores indicaban que la ausencia suya, que se dio el año pasado por cuestiones personales, también influyó en la baja de su imagen. ¿Cree que fue así?

- El caucetero está acostumbrado a la cercanía. Eso nadie lo va a negar. Los cauceteros nos conocemos todos. No es lo mismo que nos encontremos por Zoom que cara a cara. Creo que todo el contexto ha sido difícil.

- ¿Sintió que la atacaron, políticamente o en la interna partidaria, por ser mujer?

- Sí. No he dejado de sentirlo. No es una cuestión de victimización o nada parecido, pero sí, es una realidad. Hay cuestiones que se juzgan en las mujeres que son muy distintas a cómo se juzgan en los varones. Esto es parte de lo que me dispuse asumir a la hora de pretender ser y llegar a ser intendenta. Así que no es algo de lo que me tenga que estar quejando, sino, al contrario, sentar las bases para que las mujeres venideras puedan tener un trato más igualitario.

"Encontramos un municipio con sólo 300 mil pesos en una de las cuentas. De ahí, todo lo que se puedan imaginar".

- ¿Esperaba estas fricciones?

- Nuestra campaña fue así. Caucete tiene un sector muy fuerte machista. En la toma de decisiones, no es lo mismo que lo diga una mujer a que lo diga un hombre. Pero esas cosas van cambiando también. Tenemos una directora de Hospital, una jueza de Paz, tenemos una presidenta de otro partido que es aliado en el frente. Vamos sumando voluntades femeninas. Tenemos un gran camino por recorrer.

- En estas legislativas, ¿cree que el electorado va a tener en cuenta su gestión?

- Sí. Seguramente, como ha pasado en todas las legislativas. También se va a tener en cuenta la gestión provincial. Sabemos que es un contexto duro y difícil, pero que no tiene que servir de excusa, sino de mayor esfuerzo y trabajo.

- ¿Cuáles son las herramientas de gestión que va a mostrar de cara a las elecciones?

- Este año hemos realizado un giro. Hemos comenzado a trabajar visualizando más la gestión que, por ahí, eso pudo ser un error en la primera etapa, porque mucho de lo que se trabajaba era en agua potable, que no se ve, en cloacas, que no se ve, y seguridad. Visualizar más lo que el municipio tiene por hacer o ha realizado.

- ¿Cree que va a llegar a septiembre con un mejor caudal de votos?

- Sí. La gente va a ir cambiando su animosidad a partir de que la obra de cloacas genere otros movimientos y se dé respuesta al estado de las calles. Nos quedan dos años de trabajo y es ahí donde vamos a ver los resultados de los primeros años de gestión.

- ¿No vislumbra un escenario adverso en estas legislativas?

- No. Vamos a tener un buen resultado. En la gente habrá una primera mirada hacia Nación y luego a provincia y al municipio. Pero termina siendo una mirada en conjunta de la realidad.

- Usted ha recibido críticas en su conducción de la Junta Departamental del PJ, ¿también lo atribuye a ser mujer o a las internas?

- Puede ser un conjunto de todo. No justifico por el contexto, pero la situación no ha sido la misma de antes. Los peronistas estamos acostumbrados a encontrarnos, abrazarnos, al cara a cara y las nuevas herramientas, como Zoom, no lo permiten. Pero la calle sigue siendo peronista, nuestra.

- ¿Cree que la oposición en Caucete está también debilitada?

- No he tenido el tiempo de analizar el otro sector. Caucete siempre ha sido peronista y va a seguir siendo de esa manera.

- ¿Considera que es mejor una o dos listas en la interna provincial del frente Todos?

- Creo que Sergio Uñac tiene la capacidad suficiente para definir estas cuestiones.

- ¿Piensa que va a haber mujeres encabezando listas?

- Espero. Sería un orgullo. Tenemos grandes mujeres en nuestro espacio.

- ¿Quiénes?

- Hay muchas que tienen amplias capacidades. Si nombro alguna, dejaría otras afuera.

- ¿Qué autocrítica hace de su gestión?

- Visibilizar lo que uno hace genera cercanía y ese es el camino que hay que seguir. Ha sido un año muy particular. Un municipio que no tiene sus bases sólidas, de fondo, y que comienza a crecer, es difícil mostrar este crecimiento. Cuando ya es un departamento que tiene servicios básicos, sostenidos y de calidad para sus ciudadanos, por ahí la historia es distinta.

- ¿Cree que los cambios que está realizando se van a ver reflejados de cara al 2023?

- Cuando arrancamos la gestión planteamos un nuevo Caucete, no para seguir haciendo lo que el resto hacía, sino para generar el quiebre o romper para poder generar una historia distinta. Eso, el caucetero va a saber valorarlo. La nueva historia no se puede escribir sin girar mínimamente hacia otro lugar. La transición puede ser difícil, para nosotros, como gestión, como para el ciudadano.

- Ha hecho hincapié en los últimos dos años de su gestión, ¿piensa competir para la reelección?

- No lo tengo en mente, sino que pienso en cumplir lo que hemos pactado y acordado con los ciudadanos.

- ¿Pero necesita un periodo más?

- Probablemente sí, pero no mío, no sólo mío, sino que Caucete está necesitado de muchos cambios, empeño y bancarse la situación. Gestiones anteriores también podrían haber comenzado con la obra de cloacas, pero alguien le tenía que poner el pecho a las balas y hacerse cargo de esta realidad, tomar los guantes y solucionarlos.