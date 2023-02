En la reunión que llevó adelante el Tribunal Electoral Provincial con los apoderados de partidos políticos y frentes, trascendió que hay cinco municipios que todavía no convocan a comicios el mismo día que la provincia, esto es, el 14 de mayo. Según confirmó Eduardo Quattropani, fiscal General de la Corte y miembro del organismo, Albardón, Sarmiento, 25 de Mayo, Calingasta y 9 de Julio, hasta el momento, no han emitido decretos municipales en adhesión a la resolución provincial de llamado a elecciones. Se trata de disposiciones clave que, si no son emitidas, en las comunas corren el riesgo de tener que convocar a sus electorados en fechas distintas a la provincial y afrontar dicho gasto con recursos propios. Según explicó Quattropani, el plazo límite que tienen dichos municipios para decretar la adhesión cierra el lunes 13, ya que "el Código Electoral establece que la convocatoria a la elección se debe realizar 90 días antes del comicio". Si la elección es el 14 de mayo, los 90 días antes se cumplen el lunes. Además, de realizar el decreto, el mismo tiene que ser publicado en el Boletín Oficial para que tenga validez. Incluso, el fiscal General indicó que San Martín presentó el decreto correspondiente al Tribunal, pero no fue publicado en el Boletín Oficial, por lo que también está en falta.

En el sector político llamó la atención que los intendentes de dichos municipios "se hallan dejado estar" con la emisión del decreto que los pone en riesgo de tener que llamar a elecciones en una fecha distinta que la provincia. Además, no se trataría de una movida política, ya que hay comunas cuyos jefes comunales no tienen el mismo color político, como el caso de 9 de Julio, con Gustavo Nuñez, de Producción y Trabajo, mientras que los restantes son parte del frente oficialista.