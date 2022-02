En la primera reunión de la mesa salarial entre los gremios estatales y el Ministerio de Hacienda, las partes definieron las bases que tendrá la negociación. En la discusión surgieron diferencias entre el sindicato con mayor representación entre los trabajadores del Ejecutivo, UPCN, y las autoridades contables. El primero, a través de su secretario Adjunto, destacó que, como base, se debe contemplar un incremento para los trabajadores de, al menos, el 50 por ciento. En la vereda de enfrente, la titular de la cartera económica, Marisa López, le puso paños fríos a la intención gremial y habló de un 40 por ciento de incremento de base, "que es lo que ha estimado el ministro de Trabajo de la Nación. Por eso, iremos trabajando en esa línea", adelantó la funcionaria. Los protagonista volverán a reunirse el próximo miércoles 2 de marzo. Fuera de la negociación con los estatales, hoy será un día clave para los trabajadores del Ejecutivo, ya que Hacienda presentará una primera oferta a los docentes (Ver recuadro). El dato no es menor, ya que, como lo adelantó el gobernador Sergio Uñac, "el aumento sería similar para todos, como siempre lo ha sido. Con el máximo esfuerzo por parte de la provincia".

Según Gabriel Pacheco, secretario Adjunto de UPCN, el pedido de un 50 por ciento de aumento como base tiene como fundamento "la política económica a nivel nacional y la proyección de inflación que hay". Así, dijo que "entendemos que este será un año en el que habrá un incremento superior o similar a la inflación del año pasado, por lo que la suba de precios de 2021 (50 por ciento) debe ser la base de la discusión". Por otro lado, fuentes calificadas indicaron que en la mesa surgieron cifras superiores al 50 por ciento de aumento, incluso, también por arriba del 60 por ciento.

Consultada sobre la intención gremial, la ministra de Hacienda dijo que "tendremos en cuenta la base estimada nacional (40 por ciento). Sobre eso trabajaremos. Deberemos establecer en qué tramos se puede aplicar y cómo se puede mejorar esa propuesta". Por la mañana, el Gobernador se había referido a un acuerdo paritario nacional del 40 por ciento, el cual calificó como "no alto", aunque si abrió el paraguas al decir que, lo importante, "es ver como se lo va pagando", esto es, en qué tramos.

Otro punto en el que hubo diferencias entre el gremio de UPCN y Hacienda fue el hecho de definir instancias de revisión, tal como ocurrió el año pasado, o la aplicación de la cláusula gatillo, es decir, que los salarios de los trabajadores se ajusten mes a mes con el avance de la inflación, sin la necesidad de mantener una reunión para dar el incremento. Sobre ese punto, Pacheco confirmó que "hemos solicitado la cláusula gatillo, porque entendemos que es el sistema más práctico para tener una actualización salarial y cumplir con la premisa de que los sueldos no deben perder frente a la inflación". Sobre ese pedido, López dijo que no fue rechazado, pero anticipó una negativa al manifestar que "hemos establecido que el análisis del incremento se haga a través de instancias de revisión porque es lo que nos permitió, el año pasado, dar un incremento del 69 por ciento, en el que, en algunos tramos, hasta se le ganó a la inflación". Fuera de las diferencias, al igual que con los docentes, los actores acordaron tres ejes principales para la negociación: que los sueldos no pierdan frente a la inflación, instancias de revisión y que el mayor esfuerzo se dé con el sueldo de marzo.

Los sindicatos, como UPCN y ATSA, que encabeza Alfredo Duarte, resaltaron que buscarán el mejor acuerdo salarial que no perjudique el equilibrio fiscal que ostenta la provincia, postura que fue destacada por las autoridades del Ministerio de Hacienda.

Primera oferta para los docentes

El Ministerio de Hacienda, que conduce Marisa López, hará hoy una primera oferta de incremento salarial para los gremios docentes UDAP, UDA y AMET. La reunión será a las 17 en el Ministerio de Educación que lidera Cecilia Trincado Moncho. La presentación de la propuesta fue confirmada ayer por López, al indicar que "será presentada y tendremos como base el 40 por ciento que estimó Nación".

A su vez, los gremios docentes nacionales acordaron ayer un incremento del 45,5 por ciento de los sueldos en cuatro tramos, suba que fija pisos salariales de 50 mil pesos a partir de marzo y de 60 mil pesos en septiembre, con instancia de revisión. Dicha suba establece una base mínima para los sueldos docentes de todo el país, por lo que será clave en la negociación salarial que se llevará adelante esta tarde en Educación.