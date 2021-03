En el Gobierno provincial admiten que San Juan no estará ajena a una inminente segunda ola de la pandemia del coronavirus y, pese a ese escenario, el gremio ATSA se plegó a un paro nacional para mañana en clínicas privadas. La medida de fuerza consiste en la huelga por tres horas en los tres turnos de la jornada laboral, aunque Alfredo Duarte, secretario General del sindicato, aseguró que se garantizarán las guardias mínimas y que el personal asistirá a los sanatorios. No obstante, el subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe, convocó a una reunión de conciliación obligatoria para hoy a las 10.30 entre los representantes de la entidad gremial y los de las asociaciones que nuclean a los centros de salud privados para establecer el mecanismo para que ningún paciente quede sin atención.

La medida de fuerza involucra a unos 2 mil trabajadores de entidades privadas que cumplen tareas como enfermeros, administrativos, choferes de movilidades, radiólogos, entre otros. Entre los empleados se encuentran los que prestan tareas en el servicio de ambulancias de la provincia, por lo que también están convocados a la conciliación los apoderados de la empresa SIM.

El paro por tres horas por turno se decidió a nivel nacional a través de la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), la cual integra ATSA San Juan, de ahí el acoplamiento. La asociación nacional reclama un aumento salarial para los empleados del 16 por ciento en una sola cuota a partir de abril, aunque las cámaras empresariales dicen que no lo pueden costear (ver EL RECLAMO ). Ante la pregunta de lo inoportuno del paro en el actual contexto de pandemia, Duarte resaltó que "también es inoportuno que el salario de los trabajadores no se actualice. Ha habido una negativa del sector empresarial de acceder a un incremento de sueldo. Se llega a esto por la intransigencia del sector privado. El personal de la salud viene trabajando los 365 días del año y está al frente de la atención de los pacientes, pero es poco reconocido". De todas formas, el sindicalista resaltó que "no vamos a abandonar a los pacientes".

ATSA comunicó el martes la medida de fuerza, por lo que el subsecretario de Trabajo convocó para hoy a las 10.30 a la conciliación obligatoria, dado que "se pone en juego la salud". Oribe explicó que propondrá la aplicación de la resolución de la Comisión de Garantías del Ministerio de Trabajo de la Nación, cuyas pautas se instrumentaron durante la huelga que encaró en diciembre el Sindicato Médico. La disposición del organismo nacional estableció que un sindicato ligado a la salud puede llevar adelante medidas de fuerza en pandemia, pero que "la patronal y los trabajadores deben acordar un servicio de guardias que no afecten ni la salud ni la vida de los pacientes", resaltó el funcionario. Además de la empresa SIM, participarán los representantes del Colegio Médico, la Asociación Sarmiento y la de Clínicas y Sanatorios (Aclisa).



EL RECLAMO

La Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FAT­SA) y la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) mantuvieron una reu­nión paritaria en el Ministerio de Trabajo de la Nación, la cual fra­casó, ya que el sector empresa­rial sostuvo que no puede pagarel 16 por ciento de aumento en una sola cuota a partir de abril, que es lo que reclama la parte gremial. Ante la negativa, se dis­pusieron las medidas de fuerza.



Además del paro de tres hora por turno del viernes, hoy habrá asambleas informativas al per­sonal, explicó Alfredo Duarte, miembro del Consejo Directivo de FATSA.



El lunes, en la Federación anali­zarán los resultados de las pro­testas y se podría decidir la con­tinuidad del plan de lucha. Duar­te indicó que, en San Juan, un trabajador de la sanidad está cobrando, en promedio, 35 mil pe­sos por 44 horas semanales.



Ante el argumento del sector empresarial, que señala que no puede dar un aumento, el gre­mialista dijo que “tienen la obligación de reclamar a los que distribuyen los fondos y actuali­zan los valores, como las distin­tas obras sociales, públicas y privadas, y con el PAMI, que son a los que les brindan la mayor cantidad de servicios”.