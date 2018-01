Victoria. En las elecciones de 2014, Enrique Castro (fallecido) renovó su cargo de secretario General por cuatro años. Antonio Ponce (derecha) fue el adjunto.

El gremio local de Camioneros (Stotac) entró en la recta final del período de elecciones y hasta el momento hay cinco interesados que quieren hacerse de la conducción de la entidad que en la provincia tiene unos 2.200 afiliados y que mantiene lazos directos a nivel nacional con Hugo Moyano. El plazo final de presentación de listas es el lunes y según fuentes sindicales, no se descarta que el número de postulantes pueda reducirse al llegar la fecha límite debido a que hay negociaciones en ese sentido. Entre los que dicen que tienen aspiraciones hay tres históricos: el secretario Adjunto en ejercicio del mando, Antonio Ponce; el secretario Gremial, Ricardo Cardozo, y el tesorero Oscar Cuevas. Además, dos trabajadores también dieron a conocer sus intenciones: uno es Fabián Pérez y el otro Juan Castro, de la comisión directiva y sobrino del fallecido líder Enrique Castro.



El gremio de Camioneros ha sido el puntal para que Castro pusiera en marcha el partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, en consonancia al plan de Moyano. El extinto referente, a través de una alianza con el basualdismo, consiguió una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, que hoy ocupa Florencia Peñaloza, exapoderada del sindicato. La fuerza política con base gremial luego se alineó con el ibarrismo, aunque en las últimas elecciones, se sumó al frente oficialista Todos, pase que provocó un cimbronazo en medio de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.



En un principio, desde adentro del gremio daban por descontado que iba a haber renovación en la conducción porque, según manifestaron las fuentes, Ponce habría dicho que no iba a seguir más en el cargo de secretario General que heredó tras la muerte de Castro. Al ser consultado sobre si seguirá o no, indicó que "no lo descarto y me tomaré estos días para definirlo".



Quién si fue más concreto sobre sus objetivos fue Cardozo, quien manifestó firmemente que se presentará como candidato en las elecciones y que buscará conducir al gremio. Según trascendió, el dirigente ha logrado el apoyo de un grupo de trabajadores gracias a su labor como secretario Gremial, rol que ocupa desde hace tres periodos.



Para el caso de Cuevas, presidente de Peñarol, las fuentes indicaron que es quien más tiempo lleva en Camioneros y que ha sido ladero de Castro. Además, dijeron que mantiene un buen diálogo con Moyano y el presidente de AFA, Chiqui Tapia.