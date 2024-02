Luego de que el Gobierno provincial decidiera liquidar los salarios de febrero con un 15 por ciento de aumento, más un bono de 50.000 pesos para trabajadores estatales, Sergio Miodowsky, intendente de Rivadavia; Analía Becerra, de San Martín, y Romina Rosas, de Caucete, manifestaron la intención de ir en sintonía con esa decisión y dar el incremento porcentual a sus empleados. Con respecto a la suma fija, tanto Miodowsky como Becerra se mostraron cautos y señalaron que ese ítem se encuentra en análisis. Por su parte, desde la comuna caucetera indicaron que avanzarán con la entrega de esa suma no remunerativa porque "debemos estar del lado de la gente".

Desde el área de comunicaciones de Chimbas, que conduce la jefa comunal Daniela Rodríguez, dijeron que "se está evaluando" el aumento salarial y que "aún no hay nada definido". En Pocito, liderado por Fabián Aballay, señalaron que se trata de un tema que se "está conversando. Pero todavía no se puede anticipar nada". Por otro lado, desde Capital, dirigida por Susana Laciar, prefirieron no adelantar ninguna definición y en Santa Lucía, a cargo de Juan José Orrego, no hubo respuestas ante la consulta.

Aunque los municipios son autónomos y pueden acordar sus propias escalas salariales, la mayoría de las veces han adoptado las pautas de la provincia para evitar diferencias.

En ese marco, con respecto al 15 por ciento, Miodowsky manifestó que "vamos a tratar de seguir el lineamiento de provincia. Estamos en condiciones de afrontar el gasto, aunque nos cuesta mucho". Si bien dijo que podrán utilizar fondos propios, señaló que "veremos si le pedimos ayuda a provincia. Aunque no sé si están en condiciones de asistir". Desde San Martín comentaron que, a pesar de que "haremos lo posible para sostener el aumento desde las posibilidades del municipio. La idea es pedir ayuda".

El incremento salarial que fijó la cartera de Economía, a cargo de Roberto Gutiérrez, se dio luego de que el viernes se diera la primera paritaria docente de la actual gestión. Así, tras más de 10 horas de negociación, el Gobierno dispuso que se liquidarán un incremento del 15 por ciento en febrero y un bono de 50.000 pesos para todos los estatales. La administración orreguista definió que el 26 de este mes volverá a reunirse con los gremios docentes y aseguró que habrá otro aumento.