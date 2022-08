El estudio estadístico que realizó a principio de año la gestión uñaquista para conocer el nivel educativo, formación, capacitación y objetivos de los beneficiarios de planes sociales que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano local permitió que la provincia esté lista para poner en marcha el plan nacional Puente Empleo. Según indicaron desde la Agencia Territorial local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, actualmente hay 90 firmas inscriptas interesadas en ser parte del plan sanjuanino "Vincular", por lo que podrán ser parte de la iniciativa nacional. En esa línea, la titular de la agencia, Silvia Pérez, indicó que, "si la persona que tiene un plan social, tiene el perfil que necesita la empresa, hoy la relacionamos y el mes siguiente comienza a trabajar", por lo que anticipó que San Juan podrá ser punta del sistema nacional "de manera inmediata". El plan Puente es un mecanismo en el que los titulares de programas sociales que sean contratados por un empleador seguirán cobrando el beneficio por 12 meses, plazo durante el cual la compañía pagará la diferencia necesaria para alcanzar el sueldo de la tarea que desempeñe. Según indicaron desde Nación, actualmente un beneficiario de un plan social percibe 22 mil pesos.

El avance local quedó plasmado en la visita que hizo ayer el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Horacio Zabaleta. El funcionario llegó acompañado de su equipo para lanzar la auditoría que se realizará de todos los planes sociales que no dependen de la unidad de gestión de la provincia, estudio que el Ministerio de Desarrollo Humano, que conduce Fabio Aballay, ya lo tiene completado. El número de planes Potenciar Trabajo que serán relevados asciende a 18 mil, ya que el total provincial es de 22 mil planes sociales y sólo 4 mil dependen de la provincia. De acuerdo a la estimación nacional, se espera que a fin de año las tres cuartas partes del estudio esté realizado, pero gracias al avance local, San Juan lo puede poner en marcha hoy. Sobre las auditorías, el titular de la cartera nacional fue categórico al expresar que "vamos a ir a cada unidad de gestión a ver qué tareas desarrollan los beneficiarios. En el caso que no cumplan funciones, les vamos a proponer que trabajen dentro de las unidades, que se capaciten y que terminen sus estudios, si no lo hacen, se les dará de baja el plan". Además de dar inicio al estudio, Zabaleta entregó certificados a titulares de distintos programas y tuvo una actividad política en la sede del Partido Justicialista (Ver recuadro).

El equipo del ministro Zabaleta destacó el trabajo que ha realizado la provincia para trazar un perfil social y laboral de cada beneficiario. Incluso, Gustavo Aguilera, secretario de Política Social de Nación, afirmó que "el caso de San Juan es un ejemplo a seguir por el vínculo que tienen con los titulares y por la información que tienen, de hecho, nosotros estamos trabajando en el mismo objetivo que logró la provincia. Acá hay una vocación por convertir planes en trabajo". Por su parte, Ernesto Philipp, director Nacional de Promoción y Protección del Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, dijo que "tenemos todo para poder arrancar fuertemente acá en la provincia" porque "San Juan tiene la información de cada uno de los 4 mil beneficiarios del plan Potenciar, lo cual marca un diferencial sobre otros lugares donde esa información es escasa o nula. La provincia se destaca y arranca con ventaja".

Planes sociales

En San Juan existen unos 22 mil planes sociales, de los cuales, unos 4 mil son administrados

por la unidad de gestión provincial, en manos del Ministerio de Desarrollo Humano. El resto están

asignados a distintas organizaciones, agrupaciones y movimientos sociales.



Reunión con privados

Las autoridades nacionales mantuvieron una reunión con empresas locales, entre las que se encontraban representados el sector de la construcción, la minería, el comercio y el turismo, entre otros. La charla apuntó a evacuar dudas sobre el plan Puente Empleo.

Entrega de certificados y acto político

Junto al gobernador Sergio Uñac, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Horacio Zabaleta, entregó certificados a 55 titulares del Programa Potenciar Trabajo en tareas como soldadura, construcción en seco, electricidad y sanitaristas. Dichas capacitaciones se lograron gracias a los convenios firmados con la Unión Industrial de San Juan, la Cámara de la Construcción y Fundación UOCRA. Sobre la tarea provincial, Cristian Morales, subsecretario de Articulación y Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Humano local, dijo que "continuamos capacitando a 30 titulares en Informática para la Gestión Administrativa y recientemente se capacitaron 55 del Programa Potenciar por el Ministerio de Turismo de la Nación, quienes quedaron en un registro de la Cámara Hotelera de San Juan para la obtención de empleo en el sector privado".

En el ámbito político, cabe recordar que Zabaleta es un referente del conurbano bonaerense que llegó a la intendencia de Hurlingham, puesto del que se tomó licencia para asumir como ministro nacional. En ese rol, encabezó un acto en la sede del PJ, en el marco del Ciclo de Formación Dirigencial: Liderazgos y Desafíos. Zabaleta fue el primer dirigente de peso nacional que ha participado de la capacitación partidaria.