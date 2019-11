En la mira. Gioja quedó en el centro de la tormenta por versiones de portales nacionales que lo ubican como un obturador del ingreso de Hensel a la Nación.

La versión circuló hace unos días y ayer se instaló con fuerza en otro portal nacional: que el diputado nacional José Luis Gioja está jugando en contra del desembarco de Alberto Hensel, ministro del gobernador Sergio Uñac, en la cartera minera que estará bajo la órbita del presidente electo Alberto Fernández. Es más, que propuso a un catamarqueño para el cargo. En el uñaquismo olfatean que el presidente del PJ nacional habría operado de esa manera, pero destacaron que aún no hay confirmación sobre quién será el responsable del área y que lo de Hensel no está caído. Inclusive, trascendió que el futuro jefe del Estado nacional le pidió al mandatario local que le presente un plan sobre cómo se desarrolló la actividad minera en San Juan y cuáles fueron sus puntales, para que sirva como una especie de modelo.



Si bien el peronismo y sus vertientes llegaron a la unidad en las elecciones provinciales y nacionales, en el uñaquismo y en el giojismo vienen conviviendo con tensiones. Y el triunfo de un proyecto político del mismo signo, con Fernández y Cristina Kirchner en la cúpula, abrió la discusión (subrepticia) entre ambos sectores locales por los cargos que dejarán los funcionarios de Cambiemos, tanto los que tienen sede en San Juan como los de Nación. De hecho, la interna se vivió en la disputa por la Intendencia de Rawson.



Sobre la puja en minería, la primera piedra la lanzó el portal EconoJournal, dedicado a las noticias sobre economía, minería y energía. Y ayer lo reflejó el diario digital Lapolíticaonline. Ambos señalan que Gioja impulsa para el cargo nacional al catamarqueño Rodolfo Micone para trabar el posible desembarco del sanjuanino Hensel.



Si bien en el uñaquismo creen que el exgobernador puede estar detrás de la embestida, destacaron que el presidente electo aún no ha sellado quién será el encargado de comandar la repartición minera. En ese marco, en el Gobierno local no dan por perdida la posibilidad de que Hensel tenga un futuro en el equipo de Fernández. De hecho, no tendría "objeciones" del futuro jefe de Estado nacional ni desde el sector de Cristina, indicaron las fuentes. Uñac ha puesto fichas sobre su ministro de Minería local debido a que, en los cuatro años de gestión, juntos han podido compatibilizar el cuidado ambiental con el desarrollo de la actividad. Y ante inconvenientes como los derrames de solución cianurada en la mina Veladero, al Ejecutivo no le ha temblado el pulso en aplicar duras sanciones millonarias y exigir el refuerzo de normas de seguridad.



Hensel ingresó a la Cámara de Diputados, ya que encabezó la lista de legisladores proporcionales del Frente Todos en las elecciones provinciales, aunque si no se diera su escalada al gabinete de Fernández, seguirá conduciendo el Ministerio de Minería local, dijeron las fuentes.



El presidente electo ha cultivado una estrecha relación con Uñac y en las dos ocasiones que estuvo en la provincia, durante la campaña, revalorizó el modelo minero sanjuanino. De hecho, circuló que le ha pedido al Gobernador un plan sobre qué puntos hay que desarrollar sobre la actividad.