A poco de cumplir los 100 días de gestión de su segundo mandato al frente de la provincia, Sergio Uñac pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento. El Gobernador tiró los ejes principales de lo que va a ser su discurso en la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, habló del buen vínculo y del apoyo hacia el presidente Alberto Fernández, con quien comparte el mismo proyecto político, y de la difícil situación económica del país que quedó tras el paso del macrismo. Y también dio definiciones sobre la interna peronista, en la víspera de la elección, aunque evitó la polémica.

- ¿Es un momento complejo desde lo institucional, frente a la expansión del coronavirus?

- Nunca es fácil gobernar una provincia, si uno quiere, de alguna manera cumplir, con las expectativas de la sociedad. Ahora, a esa definición general se suman situaciones muy particulares. El coronavirus es una pandemia, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos que tomar nota de que a las pandemias se las puede afrontar con mucha responsabilidad social e institucional y es lo que estamos haciendo desde el Gobierno. Este es un escenario muy cambiante porque Dios quiera que pueda descender, que no tengamos más contagiados, que no tengamos ningún muerto más en el país. Pero si esto crece, obviamente que deberemos seguir extremando medidas a nivel nacional, que ayer participamos de una teleconferencia con el presidente, y al nivel de los gobiernos locales también.

- ¿Lo ve firme al Presidente?

- Sí, lo veo firme. En los últimos días ha tomado la conducción de esta problemática, que no es menor. Ayer (por el viernes) fue una interacción entre lo que el presidente decía, lo que decían los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y lo que decían los infectólogos más importantes del país. En definitiva, fue una reunión que demostró mucha responsabilidad, pero también la convocatoria a quienes tienen mucho para aportar.

- Está por cumplir los primeros 100 días de gobierno de su segundo mandato. Transitó toda su primera gestión con un Gobierno nacional de diferente color político. En lo que va del año llegaron funcionarios nacionales de alto rango. ¿Está más tranquilo con el vínculo con la actual administración nacional?

- Fuimos de las primeras provincias que se enrolaron en la candidatura de Alberto Fernández y, además, de las primeras que mostramos un resultado importante desde lo provincial, mostrando que podíamos ganar con un frente que acá fue el Frente Todos. Eso da tranquilidad, pero, además, lo que hemos construido ha sido una relación personal, de confianza, lo que ha permitido la presencia de muchos ministros en el marco de la Fiesta del Sol y en la semana siguiente, en donde hemos puesto en la mesa los temas que tenemos, que muchos de ellos están vinculados a retomar el curso de ciertas obras públicas que están paralizadas, que son de jurisdicción nacional o que tienen aportes nacionales. Nosotros las vamos llevando con fondos provinciales, pero obviamente nos hace falta esta inyección.

- ¿Se ha dado la llegada de fondos?

- Sí, estamos viabilizando todos los convenios para retomar el envío de fondos. En algunos casos ha llegado, pero lo más importante es que el Presidente dijo que había que empezar por los que más necesitaban o menos tenían. Estoy seguro que si hacemos un ranking de las provincias con mayor cantidad de necesidades, San Juan no debe estar en el sexto lugar, esto es un análisis objetivo. Y ha sido la sexta provincia en recibir la tarjeta Alimentar. Esto habla de una muestra de confianza y de apoyo del Gobierno nacional hacia el provincial que ha sido tangible. Vamos a entregar 34 mil tarjetas, que implican una inversión de 170 millones de pesos nuevos, que no estaban dentro de lo que considerábamos el movimiento habitual del consumo interno, que inyectan a ese sector y que obviamente es importante. El presidente ha priorizado a San Juan en el mapa nacional.

"Queremos retomar la conformación de la Ebitan, seguir con la licitación de Agua Negra".

- El ministro de Obras de la Nación, Gabriel Katopodis, dijo que va a empezar a pagar la deuda de 4 mil millones de pesos de Vialidad en el transcurso de este año, ¿lo que ingrese se destinará a obras o lo va a guardar ante eventualidades?

- Lo vamos a seguir destinando a obras. En el marco de la devolución que nos tienen que dar, hemos firmado convenios para que la provincia desarrolle dos proyectos que son muy significativos. Uno es el acceso Este, esto es Ruta 20, que conecta los municipios de Capital, Santa Lucía, 9 de Julio y Caucete, una autovía muy necesaria porque tiene una alta tasa de accidente y es casi intransitable. El segundo proyecto es desarrollar el proyecto ejecutivo de lo que es el segundo puente que conecta Chimbas y Albardón y ahí seguir con autovía, pasando la rotonda de ingreso a Albardón hasta el autódromo El Villicum. Hay un total apoyo del Presidente y de sus funcionarios a San Juan y ha quedado plasmado en la visita de ellos a la provincia.

- Eso se va a tener que traducir en el apoyo local al Presidente, ¿de qué forma?

- Por supuesto que sí. Nosotros somos parte de este proyecto político y vamos a acompañar las medidas que el Presidente vaya presentando.

- ¿Va a aprobar la legalización del aborto?

- Justo estaba por decir las medidas que nos permita hacer en el marco de la realidad provincial. Todavía no he visto el proyecto, quiero ser muy prudente, ni siquiera quiero traer a colación un tema que todavía no ha ingresado ni tiene tratamiento legislativo.

"El aumento salarial a estatales ha sido de los mejores acuerdos provinciales".

- Es de presumir que habrá libertad de conciencia...

- Hay un hecho que me parece que marca un poco cuál es el juego que va a tener este proyecto, que es tan discutido. El presidente del bloque oficialista en Senadores ha expresado que no lo va a acompañar. No estamos hablando de cualquier senador dentro de los 72 que tiene la Cámara. Es el presidente del bloque, que forma opinión. Entonces, creo que va a haber libertad de acción en todo esto y cada uno va a votar de acuerdo a las convicciones personales. Va a ser entendible que haya distintas posturas.

- ¿Le va a dar libertad de acción a sus legisladores también?

- Vamos a conversarlo con ellos. En 2018 se presentó un proyecto y San Juan tuvo unánimemente una posición. Sin ser el dueño de los votos de los legisladores, entiendo que esa posición se va a repetir, de la misma manera que pasó en octubre del 2018.

- Teniendo en cuenta el acuerdo salarial al que se arribó, ¿puede decir que la provincia va a terminar sin déficit el año?

- Sí, lo podemos decir con absoluta tranquilidad. La provincia tiene números ordenados. Sí es verdad que es el cuarto año recesivo que sufre la Argentina y que, dentro de eso, San Juan ha tenido que hacer números muy finos para mantener el equilibrio fiscal. Pero seguimos manteniendo eso como horizonte y como norte en la gestión provincial: no gastar más de lo que nos ingresa en las cuentas. Los gastos corrientes, que incluyen salarios y todos los otros conceptos que van dentro de gastos, alcanzan un 70 o 72 por ciento, porque eso fluctúa, y un 28 o un 30 por ciento va destinado a inversión pública. Si se ve el contexto provincial, hay 4 mil viviendas en construcción de manera simultánea, hay obras publicas deportivas, de salud, culturales, de iluminación y viales. Hay apoyo a la producción, a eventos deportivos y culturales. Hemos potenciado el turismo y llevamos adelante la construcción de parques solares en toda la provincia. En definitiva, San Juan mantiene una economía estable y muy sana. Pero sí hace ruido que en el contexto macro haya cada vez más problemas porque, a los problemas que recibió el presidente Fernández, se suma una recesión mundial, con pérdidas y caída de los valores de las acciones en todas las bolsas del mundo que, obviamente, es delicado y complica el panorama.

- La provincia tiene una estructura económica, en la que la minería ha ido ganando terreno. Pareciera que nadie quiere invertir en ningún lugar, a pesar que dicen que el oro es un refugio importante. ¿Qué ha planificado usted y su equipo? Porque si el Gobierno nacional no logra una buena renegociación de deuda, es muy probable que la provincia no pueda salir a tomar créditos...

- Primero, creemos que a algún arreglo se va a acceder con los acreedores extranjeros. No creo que a los acreedores les interese que Argentina entre en default porque, en realidad, no van a cobrar. Harán juicio, pero no se sabe cuándo saldrán. Dentro de ese marco, más allá de la negociación general la deuda por parte del Gobierno nacional, San Juan no tiene previsto tomar deuda, salvo que sea para inversión pública. No está en el horizonte tomar deuda para cubrir gasto corriente porque no nos hace falta. En segundo lugar, seguiremos apostando al desarrollo del sector privado. Este va a ser el quinto año consecutivo que la provincia pondrá plata, a través de las entidades financieras, ya sean las agencias Calidad San Juan o Desarrollo de Inversiones y el Banco San Juan con tasa subsidiada. He estado reunido con el Presidente del Banco San Juan para lanzar, otra vez, líneas, que van a ser en el corto plazo, sin dejar de contarles que hay remanentes del año pasado que seguimos distribuyendo al sector privado con tasas sumamente accesibles. A lo mejor, ahora se puede mantener porque, en definitiva, la tasa de interés ha bajado.

"Los ministros andan muy bien, pero igual hay que hacer un balance a mitad del período".

- ¿Conviene seguir apostando al sector privado que está recesivo y que a duras penas se mantiene?

- Pero en la provincia se están manteniendo las tasas de desempleo. Están subiendo un 0,2 o un 0,3 por ciento de un trimestre al otro y eso habla de que ha habido una fuerte presencia de dos factores que son importantes, diseñados por el Gobierno provincial, que son las tasas subsidiadas de apoyo al sector privado, con dinero que aporta, en este caso, el Banco San Juan, pero que la provincia se hace cargo de subsidiar la tasa, más allá de que el Banco pone una tasa muy competitiva. Y, en segundo lugar, haber mantenido los ritmos de obra pública. Me parece que el único camino es un Estado presente, que analiza situaciones, que acompaña al sector privado y que, además, invierte en obra pública como generadora de empleo.

- ¿Cómo marcha la construcción del dique Tambolar?

- Va bien. Si hay un pequeño retraso se debe a los comienzos de obra. No obedece a ninguna falta de fondos, es una cuestión operativa, pero hoy debe tener casi 550 trabajadores y se prevé una curva hasta llegar a los 1.300 trabajadores. Con algunos proyectos que son importantes, como en vez de construir un obrador y después "deconstruirlo", estamos convirtiendo parte del obrador en un barrio, que se va a llevar a cabo en la Villa de Calingasta, y parte del obrador en un proyecto bastante innovador que después va a quedar como un pequeño hotel para concesionarlo, tipo Villa Paolini en Iglesia.

- Falta muy poco para el inicio de sesiones de la Cámara de Diputados, ¿cuáles van a ser dos o tres ejes fundamentales de su discurso?

- A mí lo que me desvela es poder seguir manteniendo el ritmo de la actividad económica en la provincia. No es menor. Van a haber anuncios respecto de cómo apuntalamos eso, que va a estar más o menos encaminados a lo que recién expresé: mucha obra e infraestructura pública, hasta el límite de no poner las cuentas locales en peligro, y muchas líneas de crédito, con tasas subsidiadas, para fomentar e impulsar el sector privado. Fundamentalmente se va a apuntar hacia el apoyo a los proyectos que generen mano de obra. Esa va a ser una línea. Una línea que veníamos fortaleciendo era el desarrollo del turismo. Por primera vez en la historia de San Juan, en enero tuvimos 80 por ciento de ocupación hotelera. Ahora, el coronavirus pone en tela de juicio todo esto, pero el apoyo al turismo iba a ser también un gran anuncio.

- En cuanto a lo político, ¿por qué no se llegó a un consenso y hay dos listas para una interna peronista?

- Se intentó y por motivaciones personales y políticas de los dos sectores no se pudo, pero hay que entender lo que es la vida misma de la democracia y, en este caso, de los partidos. Lo que complicó fue el no entender que lo que yo estaba pidiendo era lo mismo que yo había dado por mucho tiempo, que era gobernabilidad y acompañamiento político. Así como Jorge Escobar y José Luis Gioja fueron gobernadores y presidentes del partido, en mi caso era lo mismo. Bueno, eso no se entendió y quizás tensó un poco más la situación. Nosotros estamos muy tranquilos en que hay que ir y expresarse. De parte nuestra no va a haber ningún mecanismo de agresión al respecto. No nos caracterizamos por eso. Quien habla será muy respetuoso del resultado que tenga que ser.

"La presencia de los ministros nacionales obedece a una relación de confianza mutua".

-¿Fernández tiene que conducir el Justicialismo nacional?

-Lo que usted me pregunta tiene lógica, pero excúseme de responderle para no influir en el proceso de elecciones de mañana (por hoy).

- ¿De qué forma se logró la unidad a nivel nacional?

- La unidad se logró por la grandeza que tuvo Cristina de ser una de las dirigentes con mayor caudal político y no titubear al momento de correrse del primer plano y acompañar. Me parece que eso es algo que el peronismo le va a tener que reconocer siempre a la actual vicepresidente.

- ¿Esa grandeza es la que se tiene que replicar en todos los ámbitos partidarios?

- Sería razonable. La verdad que es una interna que nos desenfoca un poco de los verdaderos problemas de la sociedad. El mundo, el país y la provincia tienen muchos problemas como para que nosotros estemos de interna, pero bueno, se dio así. ¿Se podría haber evitado? Sí, con grandeza de todos, esto no es un reproche a nadie. No se dio y estamos escribiendo las páginas más importantes del peronismo después de 20 y pico de años.

- ¿Se ha sentido atacado?

- Puede ser, pero es parte de lo que pasa en esta actividad. No debería pasar porque no es un buen ejemplo. He aprendido mucho a desdramatizar esta situación porque si me hubiese sentido muy atacado o muy afectado hubiese contestado en los mismos términos y, sin embargo, no he contestado porque, en realidad, no me interesa. Esto evoluciona hacia adelante. Hoy me puede tocar a mí ser parte de esta definición y mañana me va a tocar ser parte pasiva de esa definición y lo voy a tener que asumir porque es un hecho natural.

- En el peronismo hay liderazgos muy fuertes y se dice que muchas veces no hay dirigentes nuevos, que los que están no son capaces de darle experiencia y sabiduría a los nuevos como para que en algún momento puedan hacerse cargo del partido, ¿usted está haciendo eso o lo contrario?

- No quiero decir que esto va a ser mañana, pero estoy visibilizando a algunos compañeros y compañeras. Sí voy generando hacia abajo una participación de ministros, secretarios, subsecretarios, intendentes, legisladores provinciales y nacionales, que tranquilamente pueden tomar nuevos desafíos y los vamos preparando para eso.

- ¿Quiénes?

- No, no voy a dar nombres propios porque no corresponde.

- ¿Visibilizando para la sucesión suya?

- No me estoy despidiendo, pero siempre voy poniendo un ojo.

"Cuando podamos, vamos a ampliar el programa Mil Días"

- En la apertura de sesiones, el Presidente habló de un programa innovador, que era el Mil Días...

- Un orgullo para San Juan. Vino el equipo más cercano al Presidente, encabezado por el ministro Daniel Arroyo, con quien tuvimos reuniones en Buenos Aires, pero también llegó Victoria Tolosa Paz, que es quien dirige el programa Argentina contra el Hambre; la pareja del Presidente, Fabiola Yáñez, los llevamos a visitar el programa y les mostramos los resultados. Escuchar en la apertura de sesiones, en un discurso de mucho contenido institucional y político, que se nombre el programa Mil Días, para San Juan tiene que ser un orgullo. Debe ser de los únicos programas que tiene carácter de política de Estado. Es una visión de largo plazo que el Estado nunca puede perder.

- Hubiera estado bueno que Fernández diga de dónde sacó el proyecto...

- No, pero ha sido noticia nacional, que el equipo de trabajo estuvo acá, que vino quien conduce el programa Argentina contra el Hambre. No puede poner "made in San Juan".

- Era un respaldo político muy grande...

- Era demasiado, pero nombrar el programa y no cambiarle el nombre, porque se llama igual, también es significativo e indicativo de dónde sale.

- ¿Es un pequeño homenaje a San Juan?

- No un homenaje. Es un reconocimiento.

- El programa en la provincia es con fondos provinciales...

- Sí, netamente con fondos provinciales.

- Ahora que lo lanza Nación, ¿van a llegar fondos a la provincia para cubrir algo?

- No lo sé porque no tengo los detalles de cómo se va a financiar, pero hasta ahora, en San Juan, el programa Mil Días es financiado con el fondo de todos los sanjuaninos. Nosotros les damos mucha relevancia a los programas de salud. No lo doy como anuncio porque no sé si estamos en condiciones de ampliar el Mil Días. Pero el día que podamos sumarle un año más para conectarlo con las escuelas en la provincia, que tiene los desayunos fortificados, será como darle una continuidad al chico y asegurarle un pie de igualdad a aquellos cuyos padres no se los puedan proveer, por alguna situación particular, con los que sí lo reciben. Asegurar esa igualdad de inicio en los chicos en la provincia.

- ¿Lo están estudiando?

- Sí, pero no es un anuncio. Lo estamos estudiando. Cuando podamos, vamos a ampliar el programa Mil Días. Hay que saber que en nuestro horizonte está poder seguir acompañando a los chicos un año más, pero no sé si sea este el año para hacerlo.