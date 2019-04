- Hemos tenido y van a haber diferencias con Caselles. 

Por su cercanía al gobernador Sergio Uñac y su cargo en el partido bloquista, Luis Rueda talló en el armado de las listas por lugares para figuras de su espacio. Así, compartió por primera vez la tarea con la presidenta Graciela Caselles, por lo que reconoció que han surgido diferencias, pero que solucionan todo con diálogo. Inclusive, señaló en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento que está hablado que, de no haber cambios, puede ser el mandamás de la fuerza política el año que viene.

- ¿Van a echar del partido a Jorge Espejo? Como jugó con una agrupación distinta, Mauro Marinero salió a decir que debe aplicarse la Carta Orgánica y desafiliarlo...

- Espejo nunca ha dicho que se quiere ir del bloquismo. Es más, en el bloque de la Cámara va a seguir estando. Ha dicho en todo momento que el partido departamental que armó es para competir en las elecciones, pero que va a seguir siendo bloquista. Es más, hace poco lo hemos acompañado con el Gobernador

- Pero la Carta Orgánica señala claramente que aquel que juegue en otro partido o frente tenía que ser desafiliado...

- Eso se hizo por las críticas que había a la conducción, que los que se iban por fuera criticaban lo que se estaba haciendo orgánicamente y encima, se iban a otros frentes. Espejo sigue estando dentro del frente con su partido departamental, no es que se ha ido a otro frente electoral.

- En Iglesia, ¿el candidato a intendente de Uñac es Marcelo Marinero o Espejo?

- El Gobernador acompaña mucho también a Espejo porque sabe de su trabajo, lo conoce de la Legislatura y que puede dar mucho por Iglesia. Pero también acompañó a Marinero. Es respetuoso en eso. Ha sido una interna que ellos la han llevado a elecciones. Ha sido lo mejor porque creíamos que ir a unas PASO era peligroso porque el que se quedaba afuera no sé si iba a acompañar, porque los dos tienen diferencias políticas y hasta personales. Cuando se mezclan las dos cosas es muy difícil recomponer esa relación y la gente que tiene cada uno cargan muchas diferencias en todos los aspectos. Si hubiera habido PASO, poníamos en juego un departamento importante, primero para el proyecto provincial, pero sobre todo desde lo partidario.

- Espejo ha salido a decir que hubo dádivas por parte de los Marinero, ¿lo van a investigar?

- En eso no me voy a meter, será un tema de la Justicia.

- Pero como partido político, ¿no le parece que correspondería?

- Obvio que corresponde, lo hemos hablado. Son cuestiones que van dentro del partido con Marinero.

"Que Conti venga y participe. Esto de que "me cerraron las puertas" son mentiras".

- ¿Le reclamó eso a Marinero?

- No es que yo le voy a reclamar, en todo caso, si hay una investigación, porque creo que Jorge lo quería llevar a la Justicia. No sé si es el momento porque cuando uno está en elecciones...

- Sería lo correcto.

- Sí, pero como hay cosas a favor hay otras que puedo llegar a criticar. Se puede ver como un oportunismo político en estos momentos cuando estamos en elecciones y lo he hablado con él. O hubiera hecho la denuncia mucho tiempo antes o hay que esperar a ver qué pasa en las elecciones porque pueden decir que ahora lo hace porque están compitiendo.

- A usted le gusta Espejo como candidato...

- Tengo más cercanía con Espejo. Pero no es que haya tenido alguna diferencia con los Marinero. Es más, ellos también me han acompañado en la Convención. He hablado con ambos para tratar de que lleguen a una unidad.

- Graciela Caselles, presidente del partido, tiene su corazoncito con Marinero...

- Graciela decidió que fuera Mauro Marinero quien la acompañase en la conducción y eso hizo que hubiese una molestia de parte de Espejo. Ahí se consideró que le estaba dando el apoyo a Marinero en el departamento. Es más, Graciela no acompañó a Espejo en el acto que hizo de presentación de su lista, en la que estuvimos con el Gobernador. Sí lo hizo al otro día con Marcelo Marinero.

- Entonces le está ganando la pulseada a Caselles...

- Esto no es una pulseada.

- Pero han tenido diferencias.

- Hemos tenido y van a haber diferencias con Caselles.

- ¿La va a respaldar para su candidatura como diputada nacional?

- Es la presidente del partido, siempre la he acompañado desde que he estado en la Juventud Bloquista, desde que venía militando en Pocito. Si tiene que ocupar ese cargo, la voy a acompañar. Ella también me va a acompañar cuando le pida una ayuda.

- ¿Es la mejor candidata del bloquismo?

- Es la presidente, es una mujer que ha hecho mucho, que tiene mucha experiencia.

- ¿Pero es la mejor candidata?

- Creo que ahora sí.

- ¿En esta elección?

- Pueden surgir otros con aspiraciones.

- ¿Cómo quiénes?

- Hay muchos hombres o mujeres que te lo dicen. Me lo han comentado y en el partido lo hablaremos.

- Cuando hablaba de una ayuda de Caselles, ¿es para ser presidente del partido?

- Sí, puede ser.

- ¿Eso ya está acordado?

- Lo hemos hablado, en la última elección me dijo que podía llegar a ser su último mandato, que sentía un desgaste o un cansancio sobre ocupar ese cargo y que veía en mí a quien podía llegar a ocupar la Presidencia. Se lo agradecí y le dije que lo que quiero es lograr la unidad del partido. Si tengo que ir en ese lugar para lograr la unidad será así. Pero puede ir cualquier otro.

- ¿En 2020 va a ser el presidente del bloquismo?

- En 2020 puedo llegar a ser el presidente del bloquismo, como puede llegar cualquier otro. Si no estaría haciendo lo de siempre: quiero ser yo y nada más. Y no, puede ser cualquier otro. Pero le he dicho a Graciela que, si llego, lo quiero hacer con el apoyo de todos los sectores, lo que ella obviamente ve bien.

-¿Entonces tiene el compromiso de Caselles de que ocupe la presidencia del partido si las condiciones siguen como hasta ahora a partir del año que viene?

- Es así. Tengo muy buena relación con Caselles. Obviamente discutimos. En el armado de las listas hemos tenido muchas diferencias, en los departamentos donde yo veía bien que tenía que ir un candidato y ella veía a otro.

- ¿Tejió en el armado de estas listas?

- He tenido muchísima participación en el armado de las listas. Primero, por mi cercanía con quien es el presidente del frente y, segundo, porque he ganado espacio dentro del partido. También es por mi contacto con los dirigentes departamentales. Haber sido candidato a diputado nacional en 2017 me ha permitido conocer toda la provincia, tener contacto con todos los comités departamentales. Fui vicepresidente de Graciela Caselles y no tuve participación cuando estaba José Luis Gioja como líder del frente.

"Lavagna me parece un buen candidato nacional. Lo he visto, sé de su capacidad".

- Su participación le ha generado chispazos con Caselles en el armado de listas

- Surgen, pero no por quienes están conduciendo sino por los que están atrás de cada uno. Empiezan a decir "yo estoy con el Luis" o "yo estoy con Caselles" y hasta por ahí nos llevan a una interna que ni estamos buscando. Nosotros hablamos las cosas. Hemos estado mucho tiempo sin hablarnos, como las parejas, pero siempre charlamos y sabemos que el objetivo es el partido. En el último tiempo hemos logrado una unidad que era muy difícil de lograr con sectores que estaban muy alejados, también creo que es porque se han quedado sin participación en otros espacios y que el tiempo nos ha dado la razón de que estábamos en un espacio que iba creciendo.

- ¿El bloquismo disidente ha desaparecido?

- El bloquismo disidente no tiene participación en ningún lado. Por lo menos, no veo ningún candidato de ellos en ningún lado con participación. Enrique Conti nunca ha dado el debate, siempre le ha sido más cómodo estar fuera. Eso ha ido haciendo que se quede muy solo. Sin críticas a él, sino al sector, porque han creído en ese espacio y nos criticaban muchísimo. Han defendido un proyecto que ha sido indefendible. Yo lo he escuchado a Conti defender las medidas económicas de Macri y de eso no sé cómo se vuelve. ¿Cómo podés defender cuando el país se está cayendo a pedazos?

- ¿El bloquismo se va a independizar del justicialismo?

- Obvio. Hemos estado en un frente en el que creemos. Hemos tenido una participación que nos ha permitido seguir creciendo.

- ¿Es un objetivo a mediano plazo?

- Claro. A medida que vas creciendo, que tenés candidatos en todos los departamentos. Muchos me decían que fuéramos solos y les respondía que me nombraran seis departamentos en los que tuviéramos candidatos fuertes para competir y no me los sabían mencionar. Lo que estamos viendo es que no es fácil posicionarse para las elecciones, es un trabajo que se hace en el tiempo. Ahora hemos tenido muestras con muchos que han ido por fuera y se ha demostrado que en las elecciones no han sacado los votos que creían.

- ¿Dónde?

- Sobre todo en departamentos alejados, donde han ido candidatos por fuera del frente y han hecho una elección que nos deja mal como partido. Eso nos tira para abajo en la construcción que venimos haciendo de a poco.

- En 2023, ¿el bloquismo está en condiciones de competir en soledad?

- Si seguimos creciendo y tenemos varios candidatos a intendentes, podemos competir. Estamos trabajando para llevar nuestros candidatos y se los he dicho a muchos correligionarios.