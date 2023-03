El trascendido sobre el pase de la principal figura opositora en Sarmiento, el médico Mauro Carelli, del frente que conduce Marcelo Orrego al que lidera Sergio Uñac ha causado un cimbronazo en la política del departamento y el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, exintendente por cuatro períodos no consecutivos, no esquivó definiciones sobre el tema. "Me gustaría que Carelli fuese candidato en el espacio del Gobernador", destacó ayer en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, además de resaltar que el dirigente "tiene un capital propio de mucha gente que lo sigue. Estamos frente a una de las piezas más importantes del sector opositor que se sumaría al proyecto de Uñac".

El jefe de la cartera de Gobierno está encaminado a candidatearse para volver a tener el timón del municipio sarmientino, aunque señaló que aún no hay una confirmación, pero tiró pistas. "El Gobernador nos pidió que vayamos al territorio a trabajar. ¿Si me gustaría volver a mi casa? Y tengo que decir que sí", remarcó Hensel. Además, fue crítico de la actual gestión del peronista Mario "Cacho" Martín, quien fue su secretario de Gobierno durante su último período en la jefatura municipal y se convirtió, luego, en su sucesor. "Faltó planificar un rumbo y faltó calle, el cara a cara con la gente. Si esperamos que la provincia nos lleve todo... Creo que Sarmiento podría haber tenido otro ritmo", sentenció.

Así, el escenario electoral en suelo sarmientino se encuentra convulsionado. En Unidos por San Juan (UxSJ), ex Juntos por el Cambio, habían depositado grandes esperanzas en Carelli, quien había peleado por la Intendencia en dos ocasiones y, en la de 2019, había quedado en segundo lugar. El médico le había dicho a este medio que, tras ese comicio, trabajó en la unidad con el sector de José Luis Furió, que había conquistado la tercera posición, ya que, si no hubiesen ido divididos, "habríamos ganado", había asegurado Carelli. Pero esta semana cobró fuerza la versión de que se pasaría a la coalición que lidera Uñac, cosa que el profesional no ha salido a desmentir, pese a los reiterados llamados de este medio. Furió, al tanto de los comentarios, había señalado en el programa Demasiada información que, "prácticamente, lo veo afuera porque, si no atiende a los medios y no da señales de vida en el frente, cuando el río suena, agua lleva".

A su vez, Hensel dijo que "sé que (Carelli) ha tenido alguna charla con el Gobernador" y que "sería muy importante que, finalmente, se incorporara al proyecto que conduce Uñac".