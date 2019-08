Luego de que el gobernador Uñac lo definiera como "un funcionario muy valioso en un área muy compleja" que "podría ser un buen ministro de Minería de la Nación", Alberto Hensel agradeció el voto de confianza del mandatario, aunque aseguró que aún no han mantenido una charla sobre el tema. "No he charlado nada, pero agradezco la confianza", indicó.

"Hensel ha desarrollado experiencia hasta en situaciones de crisis que no cualquiera tiene", había dijo Uñac, aunque agregó que no puede explayarse en el tema porque "no se sabe quién va a gobernar el país después de diciembre".

Con respecto a San Juan, el gobernador afirmó que está haciendo un "análisis ministerio por ministerio". "Estamos evaluando objetivos que nos propusimos en el 2016 y los resultados que hemos obtenido. Estoy mirando nombres por supuesto, pero nada puede ser encaminado antes del 27 de octubre porque en definitiva nada se resuelve el 11 de agosto. Va a ser todo después de la elección general", sostuvo.